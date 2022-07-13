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В Хиве создадут школу реставрации
В Хиве создадут школу реставрации
Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО.
2022-07-13T19:47+0500
2022-07-13T19:47+0500
культура
хива
реставрация
школа
юнеско
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Хиве создадут школу реставрации, говорится в постановлении Кибинета министров, подписанном во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Согласно постановлению, Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО. К работе в ней будут привлечены ведущие зарубежные эксперты.Помимо ЮНЕСКО, деятельность школы будут поддерживать Межправительственный совет по охране памятников и достопримечательностей (ИКОМОС), Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия в Узбекистане.Также поддержку школе окажут Международный университет туризма и культурного наследия “Шелковый путь”, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Национальный институт живописи и дизайна имени Камолиддина Бекзода, а также Самаркандский архитектурно-строительный институт.Известно, что основными задачами Хивинской школы реставрации будут:Напомним: в 2021 году в Узбекистане создали "Дирекцию реставрации объектов культурного наследия". Позднее были созданы областные центры Дирекции в Хиве, Самарканде, Бухаре, Термезе, Шахрисабзе и Коканде.Читайте также:
хива
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хива, реставрация, школа, юнеско

В Хиве создадут школу реставрации

19:47 13.07.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили город Хиву - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Хиве создадут школу реставрации, говорится в постановлении Кибинета министров, подписанном во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
Согласно постановлению, Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО. К работе в ней будут привлечены ведущие зарубежные эксперты.
Помимо ЮНЕСКО, деятельность школы будут поддерживать Межправительственный совет по охране памятников и достопримечательностей (ИКОМОС), Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия в Узбекистане.
Также поддержку школе окажут Международный университет туризма и культурного наследия “Шелковый путь”, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Национальный институт живописи и дизайна имени Камолиддина Бекзода, а также Самаркандский архитектурно-строительный институт.
Известно, что основными задачами Хивинской школы реставрации будут:
внесение предложений в Центр по организации курсов повышения квалификации профильных специалистов и привлечению на эти курсы местных и иностранных специалистов;
развитие традиций "мастер-ученик" и проведение научных исследований, а также подготовка научно-практических предложений по внедрению новых методов, материалов и технологий, передового опыта зарубежных стран;
развитие практических навыков слушателей курсов повышения квалификации и помощь в организации с их участием охраны материальных объектов культурного наследия;
организация научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий с участием узбекистанских и зарубежных специалистов в области сохранения объектов культурного наследия и исторических памятников, а также участие в разработке методических пособий и популяризации передового опыта.
Напомним: в 2021 году в Узбекистане создали "Дирекцию реставрации объектов культурного наследия". Позднее были созданы областные центры Дирекции в Хиве, Самарканде, Бухаре, Термезе, Шахрисабзе и Коканде.
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