https://uz.sputniknews.ru/20220713/v-xive-sozdadut-shkolu-restavratsii-26158000.html

В Хиве создадут школу реставрации

В Хиве создадут школу реставрации

Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО.

2022-07-13T19:47+0500

2022-07-13T19:47+0500

2022-07-13T19:47+0500

культура

хива

реставрация

школа

юнеско

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Хиве создадут школу реставрации, говорится в постановлении Кибинета министров, подписанном во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Согласно постановлению, Хивинская школа реставрации будет создана при поддержке ЮНЕСКО. К работе в ней будут привлечены ведущие зарубежные эксперты.Помимо ЮНЕСКО, деятельность школы будут поддерживать Межправительственный совет по охране памятников и достопримечательностей (ИКОМОС), Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия в Узбекистане.Также поддержку школе окажут Международный университет туризма и культурного наследия “Шелковый путь”, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Национальный институт живописи и дизайна имени Камолиддина Бекзода, а также Самаркандский архитектурно-строительный институт.Известно, что основными задачами Хивинской школы реставрации будут:Напомним: в 2021 году в Узбекистане создали "Дирекцию реставрации объектов культурного наследия". Позднее были созданы областные центры Дирекции в Хиве, Самарканде, Бухаре, Термезе, Шахрисабзе и Коканде.Читайте также:

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хива, реставрация, школа, юнеско