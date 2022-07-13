https://uz.sputniknews.ru/20220713/video-pochemu-kievu-tak-vajno-govorit-o-kontrnastuplenii-26155487.html

Видео: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении

Видео: почему Киеву так важно говорить о контрнаступлении

Маркедонов рассказал, что Грузию хотят подтолкнуть к войне с Россией.

2022-07-13T19:25+0500

2022-07-13T19:25+0500

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Президент России Владимир Путин посетит Иран, где встретится не только со своим иранским коллегой Раиси, но и с главой Турции Эрдоганом. О чем будут говорить президенты? Почему в Грузии все больше говорят об отказе воевать с Россией ради статуса кандидата в ЕС? Почему Канада вернула Германии турбину для "Северного потока", и как на это отреагировала Украина? В чем реальная цель обещаний Украины перейти в контрнаступление? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.Читайте также:Видео: возобновляемой энергетики Европе объективно не хватает - Юшков

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киев, россия, война, грузия, видео