Арипов поприветствовал группу малазийских паломников в Самарканде – фото
© Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возле мавзолея Гур Эмир в Самарканде поприветствовал первую группу туристов-паломников, прибывших из Малайзии
Малазийские туристы-паломники, в свою очередь, поблагодарили Арипова за возможность посетить древний Самарканд.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возле мавзолея Гур Эмир в Самарканде поприветствовал первую группу туристов-паломников, прибывших из Малайзии. Об этом в своем Telegram-канале написал Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.
Малазийские туристы, в свою очередь, поблагодарили Арипова за возможность посетить древний Самарканд со слоганом "Мы любим Узбекистан".
© Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возле мавзолея Гур Эмир в Самарканде поприветствовал первую группу туристов-паломников, прибывших из Малайзии.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов возле мавзолея Гур Эмир в Самарканде поприветствовал первую группу туристов-паломников, прибывших из Малайзии.
"Стоит отметить, что в стране активно развивается паломнический туризм. До конца сезона паломники из Юго-Восточной Азии будут прибывать в Узбекистан каждые 10 дней на чартерных рейсах "Malaysia Airlines", - говорится в сообщении Абдухакимова.
Также Абдулла Арипов побывал на площади Регистан, где поприветствовал группу туристов из Андижанской области, которые в праздничные дни приехали в Самарканд, чтоб посетить святые места.
© Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и группа туристов из Андижанской области, которые в праздничные дни приехали в Самарканд, чтоб посетить святые места.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и группа туристов из Андижанской области, которые в праздничные дни приехали в Самарканд, чтоб посетить святые места.
В Узбекистане существует 784 исламских святыни, 19 христианских святынь и 8 объектов буддийского культурного наследия. Также в республике проходят культурные мероприятия по популяризации еврейских и буддийских святынь, создаются фильмы об узбекистанских ученых на иностранных языках, проводятся Международный конкурс хадисов имама аль-Бухари и конкурс исламской каллиграфии.
С прошлого года Узбекистан активно развивает сотрудничество с Россией еще и по направлению зиёрат-туризма. Так, в 2021 году Узбекистан презентовал возможности паломнического туризма в Махачкале и Казани.
"Мекка далеко, а Узбекистан рядом. В Узбекистане имеется достаточно много священных мест, имеющих тысячелетнюю историю, которые, безусловно, вызывают интерес и привлекательность у родственного узбекистанцам народа", — прокомментировал перспективы сотрудничества председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов во время рабочей поездки в Узбекистан в том же году.
В этом году власти Узбекистана обсуждали развитие сотрудничества (туризма в том числе) с главой Башкортостана Радием Хабировым. Условия для этого есть, ведь из главного города Башкортостана Уфы можно добраться до Узбекистана прямым авиарейсом.
Важно, что UzAirways обеспечивает регулярное авиасообщение с российскими городами, где проживает много мусульман – Казанью, Оренбургом, Самарой. Все эти города могут обеспечить внушительное количество туристов для сферы паломнического туризма Узбекистана. Каков будет экономический эффект, если турпоток действительно сформируется, легко посчитать. По данным дагестанской телекомпании ННТ, средняя стоимость турпакета зиёрат-туризма в Узбекистане составляет $700. Если предположить, что хотя бы 1% мусульман из соседних стран купит по одному турпакету, Узбекистан получит около $350 млн.
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