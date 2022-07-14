https://uz.sputniknews.ru/20220714/chastnaya-gruzovaya-aviakompaniya-vypolnila-pervyy-reys-v-navoi-26195739.html

Частная грузовая авиакомпания выполнила первый рейс в Навои

Частная грузовая авиакомпания выполнила первый рейс в Навои

Азербайджанская частная авиакомпания Silk Way West Airlines выполнила первый рейс в Узбекистан. Борт встретили традиционной водной аркой.

2022-07-14T18:58+0500

2022-07-14T18:58+0500

2022-07-14T18:58+0500

общество

авиакомпания

навои

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Частная грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines 7 июля совершила первый чартерно-грузовой рейс по маршруту Баку – Навои – Гонконг, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. "Самолет Boeing 747-800 приземлился в международном аэропорту "Навои" в 12.48 по местному времени и через несколько часов отправился в Гонконг. По традиции, борт встретили водной аркой", — говорится в сообщении. Silk Way Airlines — азербайджанская частная грузовая авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Она осуществляет грузовые перевозки, связывающие Европу и Азию, США и Африку, а также услуги для правительственных и неправительственных организаций. В июне этого года в Ташкент начала летать грузовая авиакомпания SkyTaxi, которая осуществляет полеты из Китая через Узбекистан в Европу и обратно, напоминает пресс-служба Uzbekistan Airports.В настоящее время регулярные рейсы в Узбекистан совершают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", S7, Utair.В июне регулярные рейсы в республику запустила еще одна российская авиакомпания – "Азимут".Читайте также:В аэропорту Ташкента ввели ограничения – подробностиВ аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделения

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авиакомпания, навои, узбекистан