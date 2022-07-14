https://uz.sputniknews.ru/20220714/chto-delat-esli-zalili-noutbuk-26167869.html

Что делать, если залили ноутбук?

Что делать, если залили ноутбук?

Какие действия только навредят затопленной технике.

2022-07-14T07:00+0500

2022-07-14T07:00+0500

2022-07-14T07:00+0500

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ноутбук

вода

советы

мнение эксперта

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Если вы залили ноутбук водой или чаем, то необходимо отсоединить устройство от питания, а также вытащить аккумулятор, советует преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская.Также необходимо отключить все дополнительные устройства от ноутбука. Далее нужно в перевернуть гаджет и дать жидкости вытечь. В таком положении устройство следует оставить на сутки в сухом месте.При этом ноутбук ни в коем случае нельзя трясти или сушить феном. Это только ускорит окисление контактов, считает Янковская.Если что-то произошло с техникой, не стоит пытаться самим ее починить. Надежнее отнести в сервисный центр, где помогут специалисты, подвела итог эксперт. Читайте также:Ходить босиком опасно – врачКогда кровь из носа должна вызвать беспокойство

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ноутбук, вода, советы, мнение эксперта