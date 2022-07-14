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https://uz.sputniknews.ru/20220714/chto-delat-esli-zalili-noutbuk-26167869.html
Что делать, если залили ноутбук?
Что делать, если залили ноутбук?
Какие действия только навредят затопленной технике.
2022-07-14T07:00+0500
2022-07-14T07:00+0500
это интересно
ноутбук
вода
советы
мнение эксперта
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Если вы залили ноутбук водой или чаем, то необходимо отсоединить устройство от питания, а также вытащить аккумулятор, советует преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская.Также необходимо отключить все дополнительные устройства от ноутбука. Далее нужно в перевернуть гаджет и дать жидкости вытечь. В таком положении устройство следует оставить на сутки в сухом месте.При этом ноутбук ни в коем случае нельзя трясти или сушить феном. Это только ускорит окисление контактов, считает Янковская.Если что-то произошло с техникой, не стоит пытаться самим ее починить. Надежнее отнести в сервисный центр, где помогут специалисты, подвела итог эксперт. Читайте также:Ходить босиком опасно – врачКогда кровь из носа должна вызвать беспокойство
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ноутбук, вода, советы, мнение эксперта

Что делать, если залили ноутбук?

07:00 14.07.2022
© Depositphotos / PressmasterРуки на клавиатуре
Руки на клавиатуре - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
© Depositphotos / Pressmaster
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Специалист рассказала, какие действия только навредят затопленной технике.
Если вы залили ноутбук водой или чаем, то необходимо отсоединить устройство от питания, а также вытащить аккумулятор, советует преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская.
"Необходимо сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Это важно потому, что на компоненты материнской платы все равно поступает питание от батареи и схемы питания продолжают работать. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения", — уточнила эксперт.
Также необходимо отключить все дополнительные устройства от ноутбука. Далее нужно в перевернуть гаджет и дать жидкости вытечь. В таком положении устройство следует оставить на сутки в сухом месте.
При этом ноутбук ни в коем случае нельзя трясти или сушить феном. Это только ускорит окисление контактов, считает Янковская.
"Если пролиты сок, газировка или алкогольный напиток, действовать придется в два раза быстрее — эти напитки содержат различные кислоты, которые намного быстрее справятся с окислением контактов", — предупредила специалист.
Если что-то произошло с техникой, не стоит пытаться самим ее починить. Надежнее отнести в сервисный центр, где помогут специалисты, подвела итог эксперт.
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Ходить босиком опасно – врач
Когда кровь из носа должна вызвать беспокойство
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