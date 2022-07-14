https://uz.sputniknews.ru/20220714/fond-vatandoshlar-obyavil-o-nachale-onlayn-konkursa-dlya-sootechestvennikov-26189024.html

Фонд "Ватандошлар" объявил о начале онлайн-конкурса для соотечественников

Фонд "Ватандошлар" объявил о начале онлайн-конкурса для соотечественников

О том, как принять участие в конкурсе - читайте в нашем материале.

2022-07-14T15:49+0500

2022-07-14T15:49+0500

2022-07-14T15:49+0500

культура

фонд

общественный фонд “ватандошлар”

онлайн

конкурс

соотечественники

участие

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Общественный фонд "Ватандошлар" объявил о начале конкурса "Знаешь ли ты Узбекистан?". Об этом сообщает пресс-служба фонда.Конкурс является международной онлайн-викториной, участие в которой могут принять соотечественники, проживающие за рубжеом. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронном портале www.viktorina.vatandoshlarfondi.uz до 15 июля.Вопросы викторины будут посвящены истории, культурному и духовному наследию Узбекистана, а также его вкладу в развитие мировой цивилизации и науки. Победитель получит главный приз - туристическую поездку в Узбекистан длительностью 10 дней и посещение исторических памятников и городов.Также на сайте проекта есть интерактивная карта мира, где можно посмотреть сколько человек и из каких стран уже зарегистрировались для участия в викторине.Напомним: одними из основных направлений деятельности общественного фонда "Ватандошлар" являются налаживание и развитие партнерских связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, созданными ими общественными объединениями, сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций узбекского народа, а также расширение договорно-правового сотрудничества в сфере миграции и образования.Читайте также:

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