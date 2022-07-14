https://uz.sputniknews.ru/20220714/immunolog-nazval-tri-priznaka-ospy-obezyan-26187927.html

Иммунолог назвал три признака оспы обезьян

Иммунолог назвал три признака оспы обезьян

Врач объяснил, какие симптомы характерны для нового заболевания.

2022-07-14T15:27+0500

2022-07-14T15:27+0500

2022-07-14T15:27+0500

в мире

оспа обезьян

врач

болезнь

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Больницы сейчас могут штурмовать пациенты, которым кажется, что они заразились оспой обезьян, но у этой болезни есть определенные признаки, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью радио Sputnik.По словам Крючкова, у этого редкого заболевания есть три вида симптомов.Болезнь длится в среднем три недели, объяснил врач.При возникновении вышеперечисленных симптомов оспы обезьян надо сразу показаться специалисту, подчеркнул Крючков.Врач приедет к заболевшему домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа.По его мнению, возникновение этого редкого заболевания в России может спровоцировать большое количество обращений в поликлиники тех граждан, которые подозревают, что заразились этой инфекцией, хотя в действительности больны чем-то другим.Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России 12 июля.Читайте также:В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершие

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оспа обезьян, врач, болезнь