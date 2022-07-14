Иммунолог назвал три признака оспы обезьян
© AP PhotoРуки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
© AP Photo
Врач объяснил, какие симптомы характерны для нового заболевания.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Больницы сейчас могут штурмовать пациенты, которым кажется, что они заразились оспой обезьян, но у этой болезни есть определенные признаки, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
По словам Крючкова, у этого редкого заболевания есть три вида симптомов.
"Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы", — отметил он.
Болезнь длится в среднем три недели, объяснил врач.
При возникновении вышеперечисленных симптомов оспы обезьян надо сразу показаться специалисту, подчеркнул Крючков.
"Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей", — предупредил он.
Врач приедет к заболевшему домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа.
"Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз "оспа обезьян" подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни", — сказал иммунолог.
По его мнению, возникновение этого редкого заболевания в России может спровоцировать большое количество обращений в поликлиники тех граждан, которые подозревают, что заразились этой инфекцией, хотя в действительности больны чем-то другим.
"Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой", — добавил Крючков.
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России 12 июля.
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