https://uz.sputniknews.ru/20220714/mirziyoev-turkmenistan---nadejnyy-partner--26196371.html
Мирзиёев: Туркменистан - надежный партнер
Мирзиёев: Туркменистан - надежный партнер
Прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана.
2022-07-14T17:39+0500
2022-07-14T17:39+0500
2022-07-14T18:36+0500
политика
шавкат мирзиёев
туркменистан
партнерство
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Туркменистан – надежный партнер в регионе. Республика намерена продолжать укрепление стратегического партнерства с этой страной, заявил Шавкат Мирзиёев на переговорах со своим туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает пресс-служба президента Республики Узбекистан. Бердымухамедов выразил надежду, что его визит позитивно повлияет на развитие двустороннего сотрудничества и достижение общих целей.На переговорах стороны обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торгово-экономических связей и транспортно-транзитных возможностей. Лидеры договорились о принятии среднесрочной программы экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. В сфере транспорта стороны обсудили предоставление льгот и скидок на трансфер грузов. Более того президенты отметили положительные результаты работы Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. При этом они подписали Соглашения по Амударье, которое поможет контролировать использование водных ресурсов в регионе. Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в поставках энергоносителей из Туркменистана. Также президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки.Читайте также:Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и ТуркменистанаВ Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум
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шавкат мирзиёев, туркменистан, партнерство
Мирзиёев: Туркменистан - надежный партнер
17:39 14.07.2022 (обновлено: 18:36 14.07.2022)
Сегодня в резиденции "Куксарой" прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Туркменистан – надежный партнер в регионе. Республика намерена продолжать укрепление стратегического партнерства с этой страной, заявил Шавкат Мирзиёев на переговорах со своим туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает пресс-служба президента Республики Узбекистан.
"Туркменистан для нас надежный и ключевой партнер в регионе. Мы привержены дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, намерены всемерно укреплять отношения стратегического партнерства с нашим самым близким соседом",- сказал узбекистанский лидер.
Бердымухамедов выразил надежду, что его визит позитивно повлияет на развитие двустороннего сотрудничества и достижение общих целей.
"Наш нынешний государственный визит призван дать новый импульс стратегическому партнерству, и я уверен, мы сможем достичь поставленных целей",- отметил глава Туркменистана.
На переговорах стороны обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торгово-экономических связей и транспортно-транзитных возможностей.
Лидеры договорились о принятии среднесрочной программы экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. В сфере транспорта стороны обсудили предоставление льгот и скидок на трансфер грузов.
Более того президенты отметили положительные результаты работы Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. При этом они подписали Соглашения по Амударье, которое поможет контролировать использование водных ресурсов в регионе. Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в поставках энергоносителей из Туркменистана.
Также президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки.