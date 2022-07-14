https://uz.sputniknews.ru/20220714/mirziyoev-turkmenistan---nadejnyy-partner--26196371.html

Мирзиёев: Туркменистан - надежный партнер

Мирзиёев: Туркменистан - надежный партнер

Прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана.

2022-07-14T17:39+0500

2022-07-14T17:39+0500

2022-07-14T18:36+0500

политика

шавкат мирзиёев

туркменистан

партнерство

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Туркменистан – надежный партнер в регионе. Республика намерена продолжать укрепление стратегического партнерства с этой страной, заявил Шавкат Мирзиёев на переговорах со своим туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает пресс-служба президента Республики Узбекистан. Бердымухамедов выразил надежду, что его визит позитивно повлияет на развитие двустороннего сотрудничества и достижение общих целей.На переговорах стороны обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торгово-экономических связей и транспортно-транзитных возможностей. Лидеры договорились о принятии среднесрочной программы экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. В сфере транспорта стороны обсудили предоставление льгот и скидок на трансфер грузов. Более того президенты отметили положительные результаты работы Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. При этом они подписали Соглашения по Амударье, которое поможет контролировать использование водных ресурсов в регионе. Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в поставках энергоносителей из Туркменистана. Также президенты Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки.Читайте также:Умурзаков: в МИВТ подготовили бизнес-проекты для Узбекистана и ТуркменистанаВ Бухаре стартовал узбекско-туркменский форум

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шавкат мирзиёев, туркменистан, партнерство