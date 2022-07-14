https://uz.sputniknews.ru/20220714/oon-priznala-buxarskuyu-deklaratsiyu--26184258.html

ООН признала Бухарскую декларацию

ООН признала Бухарскую декларацию

Документ приняли на международном форуме в Узбекистане

2022-07-14T15:06+0500

2022-07-14T15:06+0500

2022-07-14T15:06+0500

оон

в мире

бухара

декларация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0e/15178716_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_a41798403848765bc79041ddfc442fa0.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Бухарская декларация объявлена официальным документом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает информационное агентство "Дуне".Декларация уже переведена на шесть официальных языков организации – английский, русский, французский, испанский, арабский и китайский. Также с ней ознакомились страны – участницы ООН, специализированные учреждения и площадки организации.Документ стал итогом международного форума "Диалог деклараций". В нем участники мероприятия уделили особое внимание праву свободы вероисповедания. Они отметили, что ограничить свободу вероисповедания можно исключительно в целях обеспечения безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственных норм.При этом в документе стороны подчеркнули необходимость предупреждения пропаганды религиозной нетерпимости и дискриминации в СМИ и интернете.Ранее Генеральная Ассамблея ООН по предложению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева приняла документ об укреплении взаимосвязей между Центральной и Южной Азией.Читайте также:В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрюООН предрекает резкий рост катастроф в ближайшие годы

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, бухара, декларация