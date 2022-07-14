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ООН признала Бухарскую декларацию
ООН признала Бухарскую декларацию
Документ приняли на международном форуме в Узбекистане
2022-07-14T15:06+0500
2022-07-14T15:06+0500
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в мире
бухара
декларация
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Бухарская декларация объявлена официальным документом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает информационное агентство "Дуне".Декларация уже переведена на шесть официальных языков организации – английский, русский, французский, испанский, арабский и китайский. Также с ней ознакомились страны – участницы ООН, специализированные учреждения и площадки организации.Документ стал итогом международного форума "Диалог деклараций". В нем участники мероприятия уделили особое внимание праву свободы вероисповедания. Они отметили, что ограничить свободу вероисповедания можно исключительно в целях обеспечения безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственных норм.При этом в документе стороны подчеркнули необходимость предупреждения пропаганды религиозной нетерпимости и дискриминации в СМИ и интернете.Ранее Генеральная Ассамблея ООН по предложению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева приняла документ об укреплении взаимосвязей между Центральной и Южной Азией.Читайте также:В ООН считают, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрюООН предрекает резкий рост катастроф в ближайшие годы
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оон, бухара, декларация

ООН признала Бухарскую декларацию

15:06 14.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Документ приняли участники международного форума, проходившего в мае этого года в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Бухарская декларация объявлена официальным документом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает информационное агентство "Дуне".
Декларация уже переведена на шесть официальных языков организации – английский, русский, французский, испанский, арабский и китайский. Также с ней ознакомились страны – участницы ООН, специализированные учреждения и площадки организации.
Документ стал итогом международного форума "Диалог деклараций". В нем участники мероприятия уделили особое внимание праву свободы вероисповедания. Они отметили, что ограничить свободу вероисповедания можно исключительно в целях обеспечения безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственных норм.
При этом в документе стороны подчеркнули необходимость предупреждения пропаганды религиозной нетерпимости и дискриминации в СМИ и интернете.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН по предложению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева приняла документ об укреплении взаимосвязей между Центральной и Южной Азией.
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