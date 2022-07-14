https://uz.sputniknews.ru/20220714/prezident-serbii-esli-zapad-ne-primet-usloviya-putina-vsex-jdet-ad-26190749.html
Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад
Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад
Ранее Александр Вучич выражал опасения из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный.
2022-07-14T16:50+0500
2022-07-14T16:50+0500
2022-07-14T16:50+0500
специальная военная операция россии в донбассе
президент
сербия
запад
владимир путин
конфликт
украина
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.Вучич не уточнил, что именно будет содержать данное предложение. Также ранее глава Сербии выражал опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:
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президент, сербия, запад, владимир путин, конфликт, украина
Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад
Ранее Александр Вучич выражал опасения из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.
"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", — цитирует РИА Новости сербского президента.
Вучич не уточнил, что именно будет содержать данное предложение. Также ранее глава Сербии выражал опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.
"Сейчас весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией, а нынешний вооруженный конфликт можно назвать почти мировым, — отметил Вучич.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.