https://uz.sputniknews.ru/20220714/prezident-serbii-esli-zapad-ne-primet-usloviya-putina-vsex-jdet-ad-26190749.html

Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад

Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад

Ранее Александр Вучич выражал опасения из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный.

2022-07-14T16:50+0500

2022-07-14T16:50+0500

2022-07-14T16:50+0500

специальная военная операция россии в донбассе

президент

сербия

запад

владимир путин

конфликт

украина

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется ад, заявил глава Сербии Александр Вучич.Вучич не уточнил, что именно будет содержать данное предложение. Также ранее глава Сербии выражал опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:

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президент, сербия, запад, владимир путин, конфликт, украина