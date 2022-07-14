https://uz.sputniknews.ru/20220714/svyazannye-odnoy-tsepyu-chto-obsujdaet-elektroenergeticheskiy-sovet-sng-v-nur-sultane-26200031.html
Связанные одной цепью: Что обсуждает Электроэнергетический совет СНГ в Нур-Султане
Связанные одной цепью: Что обсуждает Электроэнергетический совет СНГ в Нур-Султане
Делегация Узбекистана принимает участие в юбилейном заседании Электроэнергетического совета стран СНГ.
2022-07-14T22:01+0500
2022-07-14T22:01+0500
2022-07-14T22:01+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В столице Казахстана Нур-Султане 14 июля началось юбилейное, 60-е заседание Электроэнергетического совета стран СНГ.По данным Национального информационного агентства УзА, узбекскую делегацию в нем возглавляет председатель правления АО “Национальные электрические сети Узбекистана” Дадажон Исакулов.Как сообщается, на встрече обсуждаются вопросы взаимодействия ведомств и предприятий электроэнергетических сетей стран Содружества, влияния возобновляемых источников энергии на общую систему, развития низкоуглеродной электроэнергетики, внедрения инновационных технологий в сферу.Участники заседания обратили внимание на перспективные направления в отрасли и отметили пользу и выгоды от дальнейшего укрепления сотрудничества в данном процессе.Заседание продлится два дня.Читайте также:В Ташкенте прошло совещание министров энергетики ШОС — видеоЭнергетика, медицина, цифровизация – какие проекты представит "Росатом" в Узбекистане
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узбекистан, снг, делегация
Связанные одной цепью: Что обсуждает Электроэнергетический совет СНГ в Нур-Султане
Делегация Узбекистана принимает участие в юбилейном заседании Электроэнергетического совета стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В столице Казахстана Нур-Султане 14 июля началось юбилейное, 60-е заседание Электроэнергетического совета стран СНГ.
По данным
Национального информационного агентства УзА, узбекскую делегацию в нем возглавляет председатель правления АО “Национальные электрические сети Узбекистана” Дадажон Исакулов.
Как сообщается, на встрече обсуждаются вопросы взаимодействия ведомств и предприятий электроэнергетических сетей стран Содружества, влияния возобновляемых источников энергии на общую систему, развития низкоуглеродной электроэнергетики, внедрения инновационных технологий в сферу.
Участники заседания обратили внимание на перспективные направления в отрасли и отметили пользу и выгоды от дальнейшего укрепления сотрудничества в данном процессе.
Заседание продлится два дня.