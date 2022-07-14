https://uz.sputniknews.ru/20220714/v-stolknoveniyax-s-politsiey-v-shri-lanke-postradali-bolee-80-chelovek-26184626.html

В столкновениях с полицией в Шри-Ланке пострадали более 80 человек

В столкновениях с полицией в Шри-Ланке пострадали более 80 человек

Среди пострадавших есть женщины, полицейские и журналисты.

2022-07-14T14:45+0500

2022-07-14T14:45+0500

2022-07-14T14:45+0500

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полицейский

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В столкновениях протестующих с военными и полицией в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали свыше 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийскую газету Daily Mirror.Как сообщает издание, в среду днем и вечером в столичные больницы доставили 84 человека, 42 из которых получили травмы и ранения во время попытки прорваться на территорию парламента. Остальные пострадали уже днем в столкновениях при захвате офиса премьера Шри-Ланки.По данным новостного портала Adedarana, среди госпитализированных лиц есть пять женщин. Также травмы получили один военный, двое полицейских и два журналиста.Напомним: в конце прошлой недели участники массового протеста против правительства президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, который длился много месяцев, совершили штурм резиденции главы государства и премьер-министра. Раджапакса объявил, что уходит в отставку, и покинул страну.Это вызвало новый рост протестов, так как вопреки ожиданиям оппозиции, президент не передал заявление об отставке спикеру парламента, а также назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году: в стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в $51 млрд.Читайте также:

шри-ланка

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шри-ланка, полиция, столкновение, женщины, полицейский, журналисты