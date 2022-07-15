https://uz.sputniknews.ru/20220715/chlenstvo-belarusi-i-irana-v-shos-ukrepit-pozitsii-rossii--ekspert-26232878.html

Членство Беларуси и Ирана в ШОС укрепит позиции России – эксперт

Членство Беларуси и Ирана в ШОС укрепит позиции России – эксперт

О последствиях вступления двух стран в организацию в качестве полноправных членов для расстановки сил на мировой политической арене рассказал в интервью Sputnik завотделом евразийской интеграции ШОС Владимир Евсеев.

2022-07-15T22:07+0500

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ТАШКЕНТ. 15 июл – Sputnik. Беларусь и Иран стремятся получить в ШОС статус не наблюдателей, а полноправных членов. О последствиях такого шага для мировой геополитики рассказал в интервью Sputnik заведующий отделом евразийской интеграции ШОС, замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.По словам Евсеева, речь идет не о вступлении Ирана и Беларуси в ШОС, а о повышении их статуса до полноправных членов. На сегодня Иран и Беларусь являются наблюдателями в этой организации.Кроме того, расширение состава ШОС сопровождается желанием ряда государств присоединиться к группе БРИКС. Речь идет об Иране, Аргентине, Саудовской Аравии, Египте и Турции.Расширение ШОС и БРИКС – события одного тренда и вызов для Запада, считает Евсеев. "Незападные" страны озабочены беспрецедентным давлением Европы и США на Россию и объединяются. Ведь в такую ситуацию может попасть любое государство, включая КНДР.После вступления Беларуси и Ирана в ШОС позиции России в организации усилятся, уверен политолог.Владимир Евсеев также добавил, что после вступления Беларуси и Ирана в ШОС доминирование Китая в организации не будет столь однозначным.Читайте также: ШОС в будущем может стать партнером выставки "Иннопром" - Минпромторг РФ

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