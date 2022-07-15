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Членство Беларуси и Ирана в ШОС укрепит позиции России – эксперт
Членство Беларуси и Ирана в ШОС укрепит позиции России – эксперт
О последствиях вступления двух стран в организацию в качестве полноправных членов для расстановки сил на мировой политической арене рассказал в интервью Sputnik завотделом евразийской интеграции ШОС Владимир Евсеев.
2022-07-15T22:07+0500
2022-07-15T22:07+0500
2022-07-15T22:07+0500
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ТАШКЕНТ. 15 июл – Sputnik. Беларусь и Иран стремятся получить в ШОС статус не наблюдателей, а полноправных членов. О последствиях такого шага для мировой геополитики рассказал в интервью Sputnik заведующий отделом евразийской интеграции ШОС, замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.По словам Евсеева, речь идет не о вступлении Ирана и Беларуси в ШОС, а о повышении их статуса до полноправных членов. На сегодня Иран и Беларусь являются наблюдателями в этой организации.Кроме того, расширение состава ШОС сопровождается желанием ряда государств присоединиться к группе БРИКС. Речь идет об Иране, Аргентине, Саудовской Аравии, Египте и Турции.Расширение ШОС и БРИКС – события одного тренда и вызов для Запада, считает Евсеев. "Незападные" страны озабочены беспрецедентным давлением Европы и США на Россию и объединяются. Ведь в такую ситуацию может попасть любое государство, включая КНДР.После вступления Беларуси и Ирана в ШОС позиции России в организации усилятся, уверен политолог.Владимир Евсеев также добавил, что после вступления Беларуси и Ирана в ШОС доминирование Китая в организации не будет столь однозначным.Читайте также: ШОС в будущем может стать партнером выставки "Иннопром" - Минпромторг РФ
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шос, беларусь, иран, россия, мнение эксперта
Членство Беларуси и Ирана в ШОС укрепит позиции России – эксперт
О последствиях вступления двух стран в организацию в качестве полноправных членов для расстановки сил на мировой политической арене рассказал в интервью Sputnik завотделом евразийской интеграции ШОС Владимир Евсеев.
ТАШКЕНТ. 15 июл – Sputnik.
Беларусь и Иран стремятся получить в ШОС статус не наблюдателей, а полноправных членов. О последствиях такого шага для мировой геополитики рассказал в интервью Sputnik
заведующий отделом евразийской интеграции ШОС, замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
По словам Евсеева, речь идет не о вступлении Ирана и Беларуси в ШОС, а о повышении их статуса до полноправных членов. На сегодня Иран и Беларусь являются наблюдателями в этой организации.
"Расширение состава членов ШОС означает ускорение формирования многополярного мира. Это обусловлено действиями Запада против России, которые вызывают все большую озабоченность у стран", - обращает внимание эксперт.
Кроме того, расширение состава ШОС сопровождается желанием ряда государств присоединиться к группе БРИКС. Речь идет об Иране, Аргентине, Саудовской Аравии, Египте и Турции.
Расширение ШОС и БРИКС – события одного тренда и вызов для Запада, считает Евсеев. "Незападные" страны озабочены беспрецедентным давлением Европы и США на Россию и объединяются. Ведь в такую ситуацию может попасть любое государство, включая КНДР.
"Саудовская Аравия вряд ли пойдет на увеличение экспорта нефти в США и Европу без согласования с Россией. На Ближнем и Среднем Востоке де факто все страны, за исключением зависящих от США государств, таких как Израиль и Ливан, поддерживают Россию. Это возможность для них ослабить американское давление и желание США переформатировать все регионы под себя", - говорит Евсеев.
После вступления Беларуси и Ирана в ШОС позиции России в организации усилятся, уверен политолог.
"Беларусь настроена на углубление отношений с Россией и будет поддерживать Москву во всем. Иран также заинтересован в российском военном присутствии в Сирии. Страны имеют общие интересы на Кавказе. У Москвы и Тегерана отношения непростые, но хорошие. Это особенно усиливается в условиях, когда Джо Байден грозится использовать силу против Ирана", - объясняет эксперт.
Владимир Евсеев также добавил, что после вступления Беларуси и Ирана в ШОС доминирование Китая в организации не будет столь однозначным.