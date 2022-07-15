https://uz.sputniknews.ru/20220715/shos-v-buduschem-mojet-stat-partnerom-vystavki-innoprom---minpromtorg-rf-26226192.html

ШОС в будущем может стать партнером выставки "Иннопром" - Минпромторг РФ

ШОС в будущем может стать партнером выставки "Иннопром" - Минпромторг РФ

В Ташкенте прошло второе заседание министров промышленности стран ШОС.

2022-07-15T16:12+0500

2022-07-15T16:12+0500

2022-07-15T16:12+0500

политика

шос

"иннопром"

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в перспективе могла бы получить статус партнера промышленной выставки "Иннопром", заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.В Ташкенте в пятницу состоялось второе заседание министров промышленности стран ШОС.Замминистра сообщил, что российская сторона большое значение, особенно в постпандемийный период, придает совместной работе в области конгрессно-выставочных мероприятий.Он уточнил, что Минпромторг РФ уже давно реализует на практике статус страны-партнера в работе "Иннопрома". "И многие члены организации уже побывали в этом статусе. Рассчитываем на то, что национальные делегации будут активно участвовать в этом мероприятии", - добавил Груздев.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Недавно Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.Читайте также:Узбекистан предложил странам ШОС сотрудничать в сфере повышения производительности трудаСтраны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

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шос, "иннопром", ташкент