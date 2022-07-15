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COVID-19: число инфицированных за сутки снова пошло вверх

COVID-19: число инфицированных за сутки снова пошло вверх

После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова достигло 90 человек.

2022-07-15T17:57+0500

2022-07-15T17:57+0500

2022-07-15T17:57+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 90 человек, что на 19 человек больше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 20 пациентов.В Самаркандской области вирус подхватили девять человек, в Хорезмской области – восемь инфицированных, по семь заболевших в Ташкентской и Навоийской областях и по шесть – Ферганской, Бухарской, Наманганской и Кашкадарьинской областях.По пять человек подхватили вирус в Каракалпакстане и Джизакской области.И замыкают список Андижанская область, где за сутки выявили три случая, а также Сырдарьинская – два человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 043 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19Оспа обезьян добралась до России

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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, минздрав узбекистана