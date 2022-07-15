https://uz.sputniknews.ru/20220715/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-snova-poshlo-vverx-26213069.html
COVID-19: число инфицированных за сутки снова пошло вверх
COVID-19: число инфицированных за сутки снова пошло вверх
После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова достигло 90 человек.
2022-07-15T17:57+0500
2022-07-15T17:57+0500
2022-07-15T17:57+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
статистика
минздрав узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/15/14001527_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_7b4fc1660772017ab73c5b36d8c172f1.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 90 человек, что на 19 человек больше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 20 пациентов.В Самаркандской области вирус подхватили девять человек, в Хорезмской области – восемь инфицированных, по семь заболевших в Ташкентской и Навоийской областях и по шесть – Ферганской, Бухарской, Наманганской и Кашкадарьинской областях.По пять человек подхватили вирус в Каракалпакстане и Джизакской области.И замыкают список Андижанская область, где за сутки выявили три случая, а также Сырдарьинская – два человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 043 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19Оспа обезьян добралась до России
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/15/14001527_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_5f6e1c2929e04bd3e21b4cf2b5820e66.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, минздрав узбекистана
COVID-19: число инфицированных за сутки снова пошло вверх
После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова достигло 90 человек.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 90 человек, что на 19 человек больше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 20 пациентов.
В Самаркандской области вирус подхватили девять человек, в Хорезмской области – восемь инфицированных, по семь заболевших в Ташкентской и Навоийской областях и по шесть – Ферганской, Бухарской, Наманганской и Кашкадарьинской областях.
По пять человек подхватили вирус в Каракалпакстане и Джизакской области.
И замыкают список Андижанская область, где за сутки выявили три случая, а также Сырдарьинская – два человека.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 043 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 238 631 человек.