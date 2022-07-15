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Для юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ
Для юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ
Кабинет Министров Узбекистана перенес дату вступления в силу постановления о повышении цен на электроэнергию и газ.
2022-07-15T14:48+0500
2022-07-15T14:48+0500
общество
электроэнергия
газ
цены
кабинет министров узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Цены на электроэнергию и газ временно не будут повышаться для юридических лиц. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.Известно, что решение о временном приостановлении действия постановления Кабинета министров было принято в целях надежного обеспечения населения, отраслей экономики и юрлиц топливно-энергетическими ресурсами, а также тщательного анализа работы по поэтапному переходу формирования ценообразования на энергоносители по рыночному принципу.Напомним: 15 июня завершился процесс обсуждения проекта постановления Кабмина №348 "О внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов".Читайте также:
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электроэнергия, газ, цены, кабинет министров узбекистана, постановление

Для юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ

14:48 15.07.2022
© Pixabay/a_roeslerЛампа накаливания
Лампа накаливания - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2022
© Pixabay/a_roesler
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Кабинет Министров Узбекистана перенес дату вступления в силу постановления о повышении цен на электроэнергию и газ.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Цены на электроэнергию и газ временно не будут повышаться для юридических лиц. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.
Известно, что решение о временном приостановлении действия постановления Кабинета министров было принято в целях надежного обеспечения населения, отраслей экономики и юрлиц топливно-энергетическими ресурсами, а также тщательного анализа работы по поэтапному переходу формирования ценообразования на энергоносители по рыночному принципу.
Напомним: 15 июня завершился процесс обсуждения проекта постановления Кабмина №348 "О внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов".
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