https://uz.sputniknews.ru/20220715/dlya-yurlits-vremenno-ne-budut-podnimat-tseny-na-elektroenergiyu-i-gaz-26214461.html

Для юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ

Для юрлиц временно не будут поднимать цены на электроэнергию и газ

Кабинет Министров Узбекистана перенес дату вступления в силу постановления о повышении цен на электроэнергию и газ.

2022-07-15T14:48+0500

2022-07-15T14:48+0500

2022-07-15T14:48+0500

общество

электроэнергия

газ

цены

кабинет министров узбекистана

постановление

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Цены на электроэнергию и газ временно не будут повышаться для юридических лиц. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.Известно, что решение о временном приостановлении действия постановления Кабинета министров было принято в целях надежного обеспечения населения, отраслей экономики и юрлиц топливно-энергетическими ресурсами, а также тщательного анализа работы по поэтапному переходу формирования ценообразования на энергоносители по рыночному принципу.Напомним: 15 июня завершился процесс обсуждения проекта постановления Кабмина №348 "О внедрении рыночных механизмов в сфере поставок топливно-энергетических ресурсов".Читайте также:

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электроэнергия, газ, цены, кабинет министров узбекистана, постановление