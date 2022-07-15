https://uz.sputniknews.ru/20220715/gensek-shos-podtverdil-poluchenie-zayavki-belorussii-na-vstuplenie-26208216.html

Генсек ШОС подтвердил получение заявки Беларуси на вступление

Генсек ШОС подтвердил получение заявки Беларуси на вступление

На данный момент в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

2022-07-15T10:40+0500

2022-07-15T10:40+0500

2022-07-15T12:03+0500

политика

шос

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владимир норов

узбекистан

генеральный секретарь

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к заключению о том, что ценности и принципы ШОС совпадают с беларускими.Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.Напомним, очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Читайте также: Норов: Беларусь подала заявку на вступление в ШОСШОС расширяется: на рассмотрении заявки от 10 стран

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