https://uz.sputniknews.ru/20220715/malaziytsy-primut-uchastie-v-tashkentskom-festivale-kino--26220889.html

Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино

Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино

Узбекистан и Малайзия будут сотрудничать в сфере кино

2022-07-15T16:33+0500

2022-07-15T16:33+0500

2022-07-15T16:33+0500

культура

малайзия

ташкентский кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1608546fa3ba864ba5712f459b2085eb.jpg

ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik. Малазийские кинематографисты примут участие в предстоящем XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", передает информационной агентство "Дуне".Данное решение было принято малазийской стороной на онлайн-переговорах генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова и исполнительного директора Национальной корпорации развития кино Малайзии Насыра Ибрахима.Также стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сфере кинематографии, касающиеся продвижения кинопродукции, совместного производства и организации образовательных мероприятий с участием специалистов обеих стран. Вместе с тем было решено провести на полях фестиваля "Дни малазийского кино" и подписать Меморандум о двустороннем сотрудничестве.Кроме того, стороны запланировали провести в Малайзии "Дни узбекского кино".Напомним: Ташкентский кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" - это международная площадка для обмена опытом, открытия молодых талантов и развития потенциала в сфере кинематографа.Читайте также:Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуреУзбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля

малайзия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

малайзия, ташкентский кинофестиваль