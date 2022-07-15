https://uz.sputniknews.ru/20220715/malaziytsy-primut-uchastie-v-tashkentskom-festivale-kino--26220889.html
Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино
Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино
Узбекистан и Малайзия будут сотрудничать в сфере кино
2022-07-15T16:33+0500
2022-07-15T16:33+0500
2022-07-15T16:33+0500
культура
малайзия
ташкентский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1608546fa3ba864ba5712f459b2085eb.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik. Малазийские кинематографисты примут участие в предстоящем XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", передает информационной агентство "Дуне".Данное решение было принято малазийской стороной на онлайн-переговорах генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова и исполнительного директора Национальной корпорации развития кино Малайзии Насыра Ибрахима.Также стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сфере кинематографии, касающиеся продвижения кинопродукции, совместного производства и организации образовательных мероприятий с участием специалистов обеих стран. Вместе с тем было решено провести на полях фестиваля "Дни малазийского кино" и подписать Меморандум о двустороннем сотрудничестве.Кроме того, стороны запланировали провести в Малайзии "Дни узбекского кино".Напомним: Ташкентский кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" - это международная площадка для обмена опытом, открытия молодых талантов и развития потенциала в сфере кинематографа.Читайте также:Люк Бессон рассказал молодым кинематографистам секрет успеха в режиссуреУзбекистанский фильм покорил жюри международного кинофестиваля
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8962559f196b108d575a7a3f8f7102d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
малайзия, ташкентский кинофестиваль
Малазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино
На онлайн-встрече представители Узбекистана и Малайзии договорились о развитии сотрудничества в сфере кино.
ТАШКЕНТ, 15 июл– Sputnik.
Малазийские кинематографисты примут участие в предстоящем XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути", передает информационной агентство "Дуне
".
Данное решение было принято малазийской стороной на онлайн-переговорах генерального директора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавса Абдухаликова и исполнительного директора Национальной корпорации развития кино Малайзии Насыра Ибрахима.
Также стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сфере кинематографии, касающиеся продвижения кинопродукции, совместного производства и организации образовательных мероприятий с участием специалистов обеих стран. Вместе с тем было решено провести на полях фестиваля "Дни малазийского кино" и подписать Меморандум о двустороннем сотрудничестве.
Кроме того, стороны запланировали провести в Малайзии "Дни узбекского кино".
Напомним: Ташкентский кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" - это международная площадка для обмена опытом, открытия молодых талантов и развития потенциала в сфере кинематографа.