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Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин
Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин
Положение о продвижении гендерного равенства главы Узбекистана и Туркменистана приняли по итогам переговоров в четверг.
2022-07-15T14:27+0500
2022-07-15T14:27+0500
2022-07-15T14:27+0500
политика
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узбекистан
туркменистан
права женщин
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Ташкент с государственным визитом вчера, договорились расширять права и возможности женщин. Об этом сообщает государственная газета "Нейтральный Туркменистан".Известно, что положение о продвижении гендерного равенства содержит совместное заявление лидеров двух стран, которое они приняли по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне.В документе также отмечено, что в этой связи "узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого диалога женщин стран Центральной Азии и России в Ашхабаде 13 мая 2022 года".Читайте также:
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глава государства, узбекистан, туркменистан, права женщин
Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин
Положение о продвижении гендерного равенства главы Узбекистана и Туркменистана приняли по итогам переговоров в четверг.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Ташкент с государственным визитом вчера, договорились расширять права и возможности женщин. Об этом сообщает государственная газета "Нейтральный Туркменистан
".
Известно, что положение о продвижении гендерного равенства содержит совместное заявление лидеров двух стран, которое они приняли по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне.
"Президенты Туркменистана и Узбекистана подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с целями устойчивого развития", — подчеркивается в документе.
В документе также отмечено, что в этой связи "узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого диалога женщин стран Центральной Азии и России в Ашхабаде 13 мая 2022 года".