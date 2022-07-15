https://uz.sputniknews.ru/20220715/mirziyoev-i-berdymuxamedov-dogovorilis-rasshiryat-prava-i-vozmojnosti-jenschin-26222515.html

Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин

Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщин

Положение о продвижении гендерного равенства главы Узбекистана и Туркменистана приняли по итогам переговоров в четверг.

2022-07-15T14:27+0500

2022-07-15T14:27+0500

2022-07-15T14:27+0500

политика

глава государства

узбекистан

туркменистан

права женщин

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Ташкент с государственным визитом вчера, договорились расширять права и возможности женщин. Об этом сообщает государственная газета "Нейтральный Туркменистан".Известно, что положение о продвижении гендерного равенства содержит совместное заявление лидеров двух стран, которое они приняли по итогам узбекско-туркменских переговоров на высшем уровне.В документе также отмечено, что в этой связи "узбекская сторона поздравила туркменскую сторону с успешным проведением первого диалога женщин стран Центральной Азии и России в Ашхабаде 13 мая 2022 года".Читайте также:

туркменистан

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глава государства, узбекистан, туркменистан, права женщин