https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-i-turkmenistan-prodoljat-rabotu-po-vosstanovleniyu-afganistana-26219134.html

Узбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана

Узбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана

Лидеры двух государств отметили необходимость развития экономических. транспортных и энергетических связей с Афганистаном. 15.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-15T12:48+0500

2022-07-15T12:48+0500

2022-07-15T12:48+0500

политика

узбекистан

туркменистан

афганистан

восстановление

государство

лидер

экономика

транспорт

энергетика

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Лидеры двух стран отметили, что будут продолжать оказывать содействие по превращению Афганистана в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.Также в ходе переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова было подчеркнуто, что Узбекистану и Туркменистану необходимо развивать торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном, а также оказывать всестороннее гуманитарное содействие этому государству.Читайте также:

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узбекистан, туркменистан, афганистан, восстановление, государство, лидер, экономика, транспорт, энергетика, связь