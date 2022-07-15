https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-i-turkmenistan-prodoljat-rabotu-po-vosstanovleniyu-afganistana-26219134.html
Узбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана
Узбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана
Лидеры двух государств отметили необходимость развития экономических. транспортных и энергетических связей с Афганистаном. 15.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-15T12:48+0500
2022-07-15T12:48+0500
2022-07-15T12:48+0500
политика
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туркменистан
афганистан
восстановление
государство
лидер
экономика
транспорт
энергетика
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Лидеры двух стран отметили, что будут продолжать оказывать содействие по превращению Афганистана в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.Также в ходе переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова было подчеркнуто, что Узбекистану и Туркменистану необходимо развивать торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном, а также оказывать всестороннее гуманитарное содействие этому государству.Читайте также:
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узбекистан, туркменистан, афганистан, восстановление, государство, лидер, экономика, транспорт, энергетика, связь
Узбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана
Лидеры двух государств отметили необходимость развития экономических. транспортных и энергетических связей с Афганистаном.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразили готовность и далее совместно работать в целях социально-экономического восстановления Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Лидеры двух стран отметили, что будут продолжать оказывать содействие по превращению Афганистана в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.
Также в ходе переговоров Мирзиёева и Бердымухамедова было подчеркнуто, что Узбекистану и Туркменистану необходимо развивать торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном, а также оказывать всестороннее гуманитарное содействие этому государству.