https://uz.sputniknews.ru/20220715/predstavitelstvo-dnr-poluchilo-ot-kndr-dokumenty-o-priznanii-respubliki-26223159.html

Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Об этом заявили в представительстве ДНР в России.

2022-07-15T15:30+0500

2022-07-15T15:30+0500

2022-07-15T15:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В представительстве Донецкой Народной Республики в Москве заявили, что получили от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики. Об этом сообщает РИА Новости.Также в представительстве сообщили, что за несколько дней работы там "приняли более 40 граждан".Напомним: ранее в посольстве Северной Кореи заявили, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Позже Северокорейское Центральное телеграфное агентство также сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следую идеалам суверенитета, мира и дружбы.В ответ на это решение украинский МИД заявил о разрыве дипотношений с Пхеньяном, а также о прекращении политических и экономических контактов.Читайте также:

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днр, кндр, документы, представительство, россия