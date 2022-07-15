https://uz.sputniknews.ru/20220715/predstavitelstvo-dnr-poluchilo-ot-kndr-dokumenty-o-priznanii-respubliki-26223159.html
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Об этом заявили в представительстве ДНР в России.
2022-07-15T15:30+0500
2022-07-15T15:30+0500
2022-07-15T15:30+0500
в мире
днр
кндр
документы
представительство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26175312_0:223:1262:933_1920x0_80_0_0_b372abf7cdd6255941c19248b3900449.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В представительстве Донецкой Народной Республики в Москве заявили, что получили от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики. Об этом сообщает РИА Новости.Также в представительстве сообщили, что за несколько дней работы там "приняли более 40 граждан".Напомним: ранее в посольстве Северной Кореи заявили, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Позже Северокорейское Центральное телеграфное агентство также сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следую идеалам суверенитета, мира и дружбы.В ответ на это решение украинский МИД заявил о разрыве дипотношений с Пхеньяном, а также о прекращении политических и экономических контактов.Читайте также:
днр
кндр
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26175312_0:2:1263:949_1920x0_80_0_0_eb380f589fecbb0e15b88f566f829b9a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр, кндр, документы, представительство, россия
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Об этом заявили в представительстве ДНР в России.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Москве заявили, что получили от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Также в представительстве сообщили, что за несколько дней работы там "приняли более 40 граждан".
Напомним: ранее в посольстве Северной Кореи заявили, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Позже Северокорейское Центральное телеграфное агентство также сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с республиками Донбасса, следую идеалам суверенитета, мира и дружбы.
В ответ на это решение украинский МИД заявил о разрыве дипотношений с Пхеньяном, а также о прекращении политических и экономических контактов.