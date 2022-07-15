https://uz.sputniknews.ru/20220715/prezident-shri-lanki-radjapaksa-ushel-v-otstavku-26209050.html

Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки официально подтвердил отставку президента страны.

2022-07-15T11:45+0500

2022-07-15T11:45+0500

2022-07-15T11:45+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийский новостной портал Adaderana.Известно, что спикер сделал официальное заявление во время пресс-брифинга в его резиденции.Напомним: в конце прошлой недели участники массового протеста против правительства президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, который длился много месяцев, совершили штурм резиденции главы государства и премьер-министра. Раджапакса объявил, что уходит в отставку, и покинул страну.Это вызвало новый рост протестов, так как вопреки ожиданиям оппозиции, президент не передал заявление об отставке спикеру парламента, а также назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году: в стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в $51 млрд.Читайте также:В столкновениях с полицией в Шри-Ланке пострадало более 80 человекСМИ: уходящий в отставку президент Шри-Ланки Раджапакса уехал из страны

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шри-ланка, президент, отставка, парламент