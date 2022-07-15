https://uz.sputniknews.ru/20220715/prezident-turkmenistana-posadil-derevo-na-allee-pochetnyx-gostey--foto-26205670.html

Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фото

Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фото

Высадка дерева произошла в завершении первого дня государственного визита Бердымухамедова в Узбекистан.

2022-07-15T10:19+0500

2022-07-15T10:19+0500

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политика

президент

туркменистан

государственный визит

визит

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Так, высадка дерева прошла в присутствии президента Шавката Мирзиёева в завершении первого дня мероприятий в рамках государственного визита Бердымухамедова в Узбекистан.По сообщению пресс-службы президента, дерево, которое посадил лидер Туркменистана, станет еще одним символом нерушимости уз дружбы и добрососедства между народами двух стран.Читайте также:

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