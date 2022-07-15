Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фото
10:19 15.07.2022 (обновлено: 11:47 15.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева высадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой"
Высадка дерева произошла в завершении первого дня государственного визита Бердымухамедова в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Так, высадка дерева прошла в присутствии президента Шавката Мирзиёева в завершении первого дня мероприятий в рамках государственного визита Бердымухамедова в Узбекистан.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
"Эта добрая традиция закрепила итоги плодотворных переговоров глав государств, которые закладывают прочную основу для расширения многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства между двумя странами на ближайшие годы", – говорится на официальном сайте узбекистанского президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
По сообщению пресс-службы президента, дерево, которое посадил лидер Туркменистана, станет еще одним символом нерушимости уз дружбы и добрососедства между народами двух стран.
Читайте также: