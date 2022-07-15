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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220715/rossiyskie-voennye-razminiruyut-severodonetsk--video--26225669.html
Российские военные разминируют Северодонецк – видео
Российские военные разминируют Северодонецк – видео
В городе остались неразорвавшиеся артиллерийские снаряды.
2022-07-15T18:18+0500
2022-07-15T18:18+0500
специальная военная операция россии в донбассе
донбасс
россия
военные
разминирование
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Российские саперы разминируют освобожденный Северодонецк. Об этом сообщает РИА Новости.В парке в самом центре города российские саперы нашли неразорвавшийся 152-мм артиллерийский снаряд ВСУ. Военным пришлось перекрыть ближайшие к парку дороги и подъезды. В ходе разминирования снаряд был уничтожен.На улице Маяковского саперы обнаружили неразорвавшийся выстрел гранатомета. При обследовании предмета выяснилось, что он поврежден, поэтому его транспортировка небезопасна. Военные инженеры приняли решение уничтожить снаряд.На данный момент главная задача российских саперов – это разминировать все основные дороги Северодонецка. Выполнение данной задачи необходимо для восстановления инфраструктуры города.Взрывоопасные предметы представляют угрозу жителям города. По словам российских военных уже были обнаружены такие боеприпасы, как неразорвавшиеся мины и снаряды, элементы кассетных боеприпасов и боеприпасы крупнокалиберного стрелкового оружия.Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видеоВ ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео
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донбасс, россия, военные, разминирование

Российские военные разминируют Северодонецк – видео

18:18 15.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные. Архивное фото.
Российские военные. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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На улицах города можно обнаружить неразорвавшиеся артиллерийские мины и снаряды ВСУ.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Российские саперы разминируют освобожденный Северодонецк. Об этом сообщает РИА Новости.
В парке в самом центре города российские саперы нашли неразорвавшийся 152-мм артиллерийский снаряд ВСУ. Военным пришлось перекрыть ближайшие к парку дороги и подъезды. В ходе разминирования снаряд был уничтожен.
На улице Маяковского саперы обнаружили неразорвавшийся выстрел гранатомета. При обследовании предмета выяснилось, что он поврежден, поэтому его транспортировка небезопасна. Военные инженеры приняли решение уничтожить снаряд.
На данный момент главная задача российских саперов – это разминировать все основные дороги Северодонецка. Выполнение данной задачи необходимо для восстановления инфраструктуры города.
Взрывоопасные предметы представляют угрозу жителям города. По словам российских военных уже были обнаружены такие боеприпасы, как неразорвавшиеся мины и снаряды, элементы кассетных боеприпасов и боеприпасы крупнокалиберного стрелкового оружия.
Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
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