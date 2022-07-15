https://uz.sputniknews.ru/20220715/rossiyskie-voennye-razminiruyut-severodonetsk--video--26225669.html

Российские военные разминируют Северодонецк – видео

Российские военные разминируют Северодонецк – видео

В городе остались неразорвавшиеся артиллерийские снаряды.

2022-07-15T18:18+0500

2022-07-15T18:18+0500

2022-07-15T18:18+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Российские саперы разминируют освобожденный Северодонецк. Об этом сообщает РИА Новости.В парке в самом центре города российские саперы нашли неразорвавшийся 152-мм артиллерийский снаряд ВСУ. Военным пришлось перекрыть ближайшие к парку дороги и подъезды. В ходе разминирования снаряд был уничтожен.На улице Маяковского саперы обнаружили неразорвавшийся выстрел гранатомета. При обследовании предмета выяснилось, что он поврежден, поэтому его транспортировка небезопасна. Военные инженеры приняли решение уничтожить снаряд.На данный момент главная задача российских саперов – это разминировать все основные дороги Северодонецка. Выполнение данной задачи необходимо для восстановления инфраструктуры города.Взрывоопасные предметы представляют угрозу жителям города. По словам российских военных уже были обнаружены такие боеприпасы, как неразорвавшиеся мины и снаряды, элементы кассетных боеприпасов и боеприпасы крупнокалиберного стрелкового оружия.Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул российский лидер, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.Читайте также:ВСУ бросили военную технику при отступлении из Лисичанска – видеоВ ЛНР захватили первую американскую гаубицу М777 — видео

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