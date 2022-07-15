https://uz.sputniknews.ru/20220715/tadjikistan-snova-potryaslo-26208829.html
Таджикистан снова "потрясло"
Таджикистан снова "потрясло"
О природном явлении в соседней республике читайте в материале.
2022-07-15T11:01+0500
2022-07-15T11:01+0500
2022-07-15T11:01+0500
происшествия
землетрясение
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24093793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29012b799381ab2dba60f60c9f624471.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня утром, в 9.54 по Ташкентскому времени, в Таджикистане произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. Координаты землетрясения: 38,48 градуса северной широты; 73,16 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 156 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 457 км в юго-восточном направлении.Накануне на территории Афганистана снова произошло землетрясение.Читайте также:Узгидромет: на Узбекистан надвигается пик чилли — жара и духота
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/14/24093793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02b1b4059e39682139573f1f997d73f3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, таджикистан
Таджикистан снова "потрясло"
О природном явлении в соседней республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня утром, в 9.54 по Ташкентскому времени, в Таджикистане произошло землетрясение.
Об этом сообщили в пресс-службе
Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Координаты землетрясения: 38,48 градуса северной широты; 73,16 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 156 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 457 км в юго-восточном направлении.
Накануне на территории Афганистана снова произошло
землетрясение.