https://uz.sputniknews.ru/20220715/tadjikistan-snova-potryaslo-26208829.html

Таджикистан снова "потрясло"

Таджикистан снова "потрясло"

О природном явлении в соседней республике читайте в материале.

2022-07-15T11:01+0500

2022-07-15T11:01+0500

2022-07-15T11:01+0500

происшествия

землетрясение

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня утром, в 9.54 по Ташкентскому времени, в Таджикистане произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. Координаты землетрясения: 38,48 градуса северной широты; 73,16 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 156 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 457 км в юго-восточном направлении.Накануне на территории Афганистана снова произошло землетрясение.Читайте также:Узгидромет: на Узбекистан надвигается пик чилли — жара и духота

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землетрясение, таджикистан