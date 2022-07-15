https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzgidromet-na-uzbekistan-nadvigaetsya-pik-chilli---jara-i-duxota-26202535.html
Узгидромет: на Узбекистан надвигается пик чилли — жара и духота
Узгидромет: на Узбекистан надвигается пик чилли — жара и духота
Синоптики предупреждают о повышении температуры воздуха в дневные часы выше 40 градусов - подробности.
2022-07-15T07:48+0500
2022-07-15T07:48+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 38-40 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 37-42 градуса.Бухарская и Навоийская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градуcов, днем — 38-43 градуса.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 36-41 градус.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 38-43 градуса.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, дне — 35-40 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 25-30 градусов.Синоптики предупреждают, что с 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится:Читайте также: МЧС выпустило экстренное предупреждение о погодеЧилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровье
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прогноз погоды
Узгидромет: на Узбекистан надвигается пик чилли — жара и духота
07:48 15.07.2022 (обновлено: 09:26 15.07.2022)
Синоптики предупреждают о повышении температуры воздуха в дневные часы выше 40 градусов — подробности.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 38-40 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 37-42 градуса.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градуcов, днем — 38-43 градуса.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 36-41 градус.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 38-43 градуса.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, дне — 35-40 градусов.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем — 25-30 градусов.
Синоптики предупреждают, что с 17 по 22 июля на территорию республики через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха из районов Ирана. Поэтому температура воздуха днем повысится:
по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям — до 44-47 градусов;
по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям — до 42-45 градусов;
по областям Ферганской долины — до 41-43 градусов.