https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-predlojil-stranam-shos-sotrudnichat-v-sfere-povysheniya-proizvoditelnosti-truda-26215245.html

Узбекистан предложил странам ШОС сотрудничать в сфере повышения производительности труда

Узбекистан предложил странам ШОС сотрудничать в сфере повышения производительности труда

Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС.

2022-07-15T13:31+0500

2022-07-15T13:31+0500

2022-07-15T13:31+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ташкент предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разработать механизм сотрудничества в сфере повышения производительности труда, заявил в пятницу вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. В Ташкенте в пятницу открылось второе совещание министров промышленности стран организации.Вице-премьер Узбекистана также предложил коллегам в странах ШОС "почаще видеться", активизировать проведение совместных семинаров и тренингов по вопросам производительности труда.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Недавно Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.Читайте также:"Мы столкнулись с совершенно новой реальностью", — Груздев

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