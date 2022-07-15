https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnyx-sportivnyx-igrax-26233090.html

Узбекистан примет участие в Международных спортивных играх

Узбекистан примет участие в Международных спортивных играх

В мероприятии поучаствовали спортсмены из более 30 стран.

2022-07-15T21:07+0500

2022-07-15T21:07+0500

2022-07-15T21:07+0500

спорт

узбекистан

игры

детский спорт

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Юные узбекистанцы примут участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии", передает пресс-служба Министерства развития спорта Республики Узбекистан.Мероприятие будет проходить с 27 июля по 8 августа в России в городе Владивостоке. В нем примут участие около 2000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта, включая баскетбол, футбол и мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Известно, что игры пройдут на 10 спортивных объектах Владивостока. В их число войдут стадион "Динамо", спортивный комплекс "Олимпийский", дворец спорта "Юность" и концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена".Главные цели мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, популяризация олимпийского движения и укрепление международного сотрудничества.Напомним: Сборная Узбекистана принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.Читайте также:Футболистки Узбекистана одержали победу над сборной Туркменистана — фотоХоккейный клуб "Хумо" возвращается на лёд

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узбекистан, игры, детский спорт