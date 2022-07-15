https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-uzbekistan-vernulis-pervye-palomniki-sovershivshie-xadj--foto-26210838.html

В Узбекистан вернулись первые паломники, совершившие хадж — фото

В Узбекистан вернулись первые паломники, совершившие хадж — фото

На борту лайнера находились 245 паломников, которых затем на специальных автобусах доставили к столичной мечети "Новза".

2022-07-15T11:23+0500

2022-07-15T11:23+0500

2022-07-15T11:23+0500

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узбекистан

саудовская аравия

хадж

паломничество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, прибывший из Джидды, приземлился в международном аэропорту Ташкента 14 июля в 21.50, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.На борту лайнера находились 245 паломников.Пассажиров встретили в зоне прилета ташкентского аэропорта и на специальных автобусах доставили к столичной мечети "Новза".При этом Управление мусульман Узбекистана заранее порекомендовало родственникам паломников встречать их не в аэропорту, а у мечети, чтобы не создавать давки.Уточним: начиная с 14 июля и до 4 августа узбекистанские паломники вернутся из Хаджа. Из Джидды вылетит более 12 тыс. верующих. Их доставят в международные аэропорты семи регионов республики: Ташкент, Самарканд, Наманган, Бухара, Карши, Ургенч и Нукус, уточнили в пресс-службе Uzbekistan Airways.Как ранее рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе авиаперевозчика, количество паломников в этом году значительно увеличили по сравнению с 2019 годом, когда Хадж смогли совершить 7 200 верующих. И это был первый вылет паломников за три года начиная с момента объявления карантина в связи с распространением COVID-19.Полеты в рамках программы "Хадж-2022" осуществляют на самолетах Boeing 767, к ним привлечены около 70 квалифицированных пилотов и около 260 бортпроводников Uzbekistan Airways.Читайте также: Футболистки Узбекистана одержали победу над сборной Туркменистана — фотоВместо поездов между станциями метро временно запустили два автобуса

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