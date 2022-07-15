https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-uzbekistane-obespechen-rost-doli-promyshlennosti-v-strukture-vvp---kuchkarov-26221210.html

В Узбекистане обеспечен рост доли промышленности в структуре ВВП - Кучкаров

В Узбекистане обеспечен рост доли промышленности в структуре ВВП - Кучкаров

Разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года.

2022-07-15T14:06+0500

2022-07-15T14:06+0500

2022-07-15T14:06+0500

экономика

шос

ввп

промышленность

жамшид кучкаров

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре ВВП.Об этом на проходящем в Ташкенте совещании министров промышленности государств-членов ШОС заявил министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает корреспондент Sputnik.По словам Кучкарова, за последние пять лет в Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре валового внутреннего продукта, который вырос с 19,5% до 27,8%.Министр также добавил, что в республике разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года. Ее приоритетными направлениями являются:ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Недавно Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.Читайте также:Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах

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