https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-uzbekistane-obespechen-rost-doli-promyshlennosti-v-strukture-vvp---kuchkarov-26221210.html
В Узбекистане обеспечен рост доли промышленности в структуре ВВП - Кучкаров
В Узбекистане обеспечен рост доли промышленности в структуре ВВП - Кучкаров
Разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года.
2022-07-15T14:06+0500
2022-07-15T14:06+0500
2022-07-15T14:06+0500
экономика
шос
ввп
промышленность
жамшид кучкаров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре ВВП.Об этом на проходящем в Ташкенте совещании министров промышленности государств-членов ШОС заявил министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает корреспондент Sputnik.По словам Кучкарова, за последние пять лет в Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре валового внутреннего продукта, который вырос с 19,5% до 27,8%.Министр также добавил, что в республике разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года. Ее приоритетными направлениями являются:ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Недавно Беларусь подала заявку на вступление в ШОС.Читайте также:Страны ШОС увеличат долю нацвалют во взаиморасчетах
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шос, ввп, промышленность, жамшид кучкаров, узбекистан
В Узбекистане обеспечен рост доли промышленности в структуре ВВП - Кучкаров
В республике разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре ВВП.
Об этом на проходящем в Ташкенте совещании министров промышленности государств-членов ШОС заявил министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, передает корреспондент Sputnik.
По словам Кучкарова, за последние пять лет в Узбекистане обеспечен устойчивый рост доли промышленности в структуре валового внутреннего продукта, который вырос с 19,5% до 27,8%.
"Уровень диверсификации отрасли, то есть отношение добавленной стоимости к общему объему промышленного производства увеличился с 40,6% в 2016 году до 42% в 2021 году", - сказал он.
Министр также добавил, что в республике разработана Стратегия развития промышленности Узбекистана до 2030 года. Ее приоритетными направлениями являются:
трансформация отраслей экономики, в том числе отраслей промышленности и сельского хозяйства;
расширение и поддержка использования возобновляемых источников энергии, а также повышение энергоэффективности;
переход к зеленой экономике и обеспечение энергосбережения за счет снижения потерь в отраслях промышленности и повышения эффективности использования ресурсов, а также создание системы стимулирования производства и эксплуатации электромобилей.
снижение энергоемкости экономики, широкое внедрение энергосберегающих технологий производства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Недавно Беларусь подала
заявку на вступление в ШОС.