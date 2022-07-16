https://uz.sputniknews.ru/20220716/shoygu-dal-ukazanie-isklyuchit-udary-vsu-po-mirnym-jitelyam-26244769.html

Шойгу дал указание исключить удары ВСУ по мирным жителям

Шойгу дал указание исключить удары ВСУ по мирным жителям

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" на Украине.

2022-07-16T15:13+0500

2022-07-16T15:13+0500

2022-07-16T15:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

удар

жители

министерство обороны россии

группировка

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях для исключения возможности Киева наносить удары по мирным городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.Глава Минобороны проинспектировал группировки "Юг" и "Центр", которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине, а также заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Читайте также:

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сергей шойгу, удар, жители, министерство обороны россии, группировка