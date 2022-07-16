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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220716/shoygu-dal-ukazanie-isklyuchit-udary-vsu-po-mirnym-jitelyam-26244769.html
Шойгу дал указание исключить удары ВСУ по мирным жителям
Шойгу дал указание исключить удары ВСУ по мирным жителям
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" на Украине.
2022-07-16T15:13+0500
2022-07-16T15:13+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей шойгу
удар
жители
министерство обороны россии
группировка
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях для исключения возможности Киева наносить удары по мирным городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.Глава Минобороны проинспектировал группировки "Юг" и "Центр", которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине, а также заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Читайте также:
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сергей шойгу, удар, жители, министерство обороны россии, группировка

Шойгу дал указание исключить удары ВСУ по мирным жителям

15:13 16.07.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" на Украине.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях для исключения возможности Киева наносить удары по мирным городам Донбасса и других регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.
Глава Минобороны проинспектировал группировки "Юг" и "Центр", которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине, а также заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.

"В завершении <…> глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
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