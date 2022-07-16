https://uz.sputniknews.ru/20220716/uzbekistan-i-turkmenistan-gotovy-k-obmenu-opytom-v-tekstilnoy-sfere-26245023.html

Узбекистан и Туркменистан готовы к обмену опытом в текстильной сфере

Узбекистан и Туркменистан готовы к обмену опытом в текстильной сфере

Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере текстиля и хлопка.

2022-07-16T15:52+0500

2022-07-16T15:52+0500

2022-07-16T15:52+0500

экономика

узбекистан

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, а также вопросы по созданию совместной зоны приграничной торговли и открытию торговых домов в столицах республик. Одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества и расширения кооперации в области обмена опытом между двумя государствами стали хлопковая и текстильная сферы.В Ассоциации также добавили, что коллег из Туркменистана может заинтересовать успешный опыт Узбекистана в создании системы хлопково-текстильных кластеров. В свою очередь, туркменская сторона может поделиться опытом по созданию крупных красильно-отделочных производств. Он может быть использован узбекистанскими текстильными предприятиями, уточнили в организации.Читайте также:

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узбекистан, туркменистан