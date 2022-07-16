https://uz.sputniknews.ru/20220716/uzbekistan-i-turkmenistan-gotovy-k-obmenu-opytom-v-tekstilnoy-sfere-26245023.html
Узбекистан и Туркменистан готовы к обмену опытом в текстильной сфере
Узбекистан и Туркменистан готовы к обмену опытом в текстильной сфере
Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере текстиля и хлопка.
2022-07-16T15:52+0500
2022-07-16T15:52+0500
2022-07-16T15:52+0500
экономика
узбекистан
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, а также вопросы по созданию совместной зоны приграничной торговли и открытию торговых домов в столицах республик. Одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества и расширения кооперации в области обмена опытом между двумя государствами стали хлопковая и текстильная сферы.В Ассоциации также добавили, что коллег из Туркменистана может заинтересовать успешный опыт Узбекистана в создании системы хлопково-текстильных кластеров. В свою очередь, туркменская сторона может поделиться опытом по созданию крупных красильно-отделочных производств. Он может быть использован узбекистанскими текстильными предприятиями, уточнили в организации.Читайте также:
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узбекистан, туркменистан
Узбекистан и Туркменистан готовы к обмену опытом в текстильной сфере
Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере текстиля и хлопка.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, а также вопросы по созданию совместной зоны приграничной торговли и открытию торговых домов в столицах республик.
Одним из приоритетных направлений для развития сотрудничества и расширения кооперации в области обмена опытом между двумя государствами стали хлопковая и текстильная сферы.
"Мы пригласили туркменских коллег принять участие в нашей международной выставке UzTextileExpo, которая пройдет 12-14 октября в Ташкенте. Взаимные визиты будут способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между странами", - рассказали Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Узтекстильпром".
В Ассоциации также добавили, что коллег из Туркменистана может заинтересовать успешный опыт Узбекистана в создании системы хлопково-текстильных кластеров.
В свою очередь, туркменская сторона может поделиться опытом по созданию крупных красильно-отделочных производств. Он может быть использован узбекистанскими текстильными предприятиями, уточнили в организации.