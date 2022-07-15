https://uz.sputniknews.ru/20220715/uzbekistan-i-turkmenistan-podpisali-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-turizma-26225317.html

Узбекистан и Туркменистан подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Узбекистан и Туркменистан подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

При этом страны аннулировали подписанные ранее двусторонние соглашения в этой области - подробности.

2022-07-15T15:51+0500

2022-07-15T15:51+0500

2022-07-15T15:51+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В ходе государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.В ведомстве рассказали о том, какие возможности открывает этот документ.Так, для продвижения туристического потенциала стран и общих туристических маршрутов "Великий Шелковый путь", "Одно путешествие — весь регион" планируют проведение совместных международных конференций, форумов, семинаров и выставок, которые получат широкое освещение в СМИ.Также страны намерены проводить согласованные рекламные кампании в СМИ, организовывать ознакомительные поездки, обучать и переподготавливать кадры, а также повышать квалификацию представителей туристической отрасли.Кроме того, Узбекистан и Туркменистан продолжат развитие существующих туристических направлений, разработают новые совместные маршруты и разовьют трансграничный туристический обмен.Как отметили в министерстве, после подписания документа соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Узбекистана и правительством Туркменистана от 16 января 1996 года и соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Национальной компанией "Узбектуризм" и Государственным комитетом Туркменистана по туризму и спорту от 25 февраля 2009 года утрачивают силу.Читайте также: Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фотоМирзиёев: Туркменистан — надежный партнер

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