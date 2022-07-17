https://uz.sputniknews.ru/20220717/propavshiy-vertolet-s-eks-biatlonistom-sbornoy-nashli-sgorevshim-26264205.html
Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной России нашли сгоревшим
Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной России нашли сгоревшим
Вертолет Robinson, пилотом которого был российский биатлонист Игорь Малиновский перестал выходить на связь в субботу - подробности.
2022-07-17T16:26+0500
2022-07-17T16:26+0500
2022-07-17T16:36+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. На Камчатке нашли переставший выходить на связь вертолет Robinson, пилотом которого был российский биатлонист Игорь Малиновский.Пропавшее в субботу воздушное судно нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон.Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.Читайте также: На севере Греции разбился грузовой самолет украинской авиакомпанииВ Китае произошло сильное наводнение – есть погибшие
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Пропавший вертолет с экс-биатлонистом сборной России нашли сгоревшим
16:26 17.07.2022 (обновлено: 16:36 17.07.2022)
Вертолет Robinson, пилотом которого был российский биатлонист Игорь Малиновский перестал выходить на связь в субботу - подробности.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. На Камчатке нашли переставший выходить на связь вертолет Robinson, пилотом которого был российский биатлонист Игорь Малиновский.
Пропавшее в субботу воздушное судно нашли сгоревшим, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт "Робинсон", который пропал вчера со связи", — цитирует РИА Новости
губернатора Солодова.
Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения наблюдалась низкая облачность.
В Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Мильково — Долина гейзеров-кальдера вулкана Узон.
Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.