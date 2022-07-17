https://uz.sputniknews.ru/20220717/v-kitae-proizoshlo-silnoe-navodnenie--est-pogibshie-26261096.html
В Китае произошло сильное наводнение – есть погибшие
В Китае произошло сильное наводнение – есть погибшие
Проливные дожди привели к наводнению, которое затронуло более 20 тысяч человек.
2022-07-17T11:52+0500
2022-07-17T11:52+0500
2022-07-17T11:52+0500
в мире
китай
наводнение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань прошли проливные дожди, которые в результате привели к наводнению.Стихия затронула более 20 тысяч человек в 13 поселках, на некоторых участках серьезно повреждены линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение.На месте идут аварийно-спасательные работы.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС УзбекистанаВрач рассказал о рисках при купании в открытом водоеме
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китай, наводнение, погибшие
В Китае произошло сильное наводнение – есть погибшие
Проливные дожди привели к наводнению, которое затронуло более 20 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik.
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 7.00 (2.00 мск) 17 июля в результате наводнения погибли шесть человек, еще 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.
В пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань прошли проливные дожди, которые в результате привели к наводнению.
Стихия затронула более 20 тысяч человек в 13 поселках, на некоторых участках серьезно повреждены линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение.
На месте идут аварийно-спасательные работы.