https://uz.sputniknews.ru/20221120/kak-legko-prosypatsya-po-utram--sovety-eksperta--26303618.html

Как легко просыпаться утром – советы специалиста

Как легко просыпаться утром – советы специалиста

Способы, которые помогут легче просыпаться утром.

2022-11-20T08:01+0500

2022-11-20T08:01+0500

2022-11-20T08:24+0500

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Существует два хронотипа – "сова" и "жаворонок". Он определяется при рождении, его нельзя поменять. Однако есть способы, которые помогут облегчить ранее пробуждение, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.Сначала стоит найти правильную мотивацию, которая поможет вам вставать с кровати с самого утра, советует Григорьева. Перед сном следует проветривать комнату. Свежий воздух способствует крепкому сну, а от качества сна зависит легкость пробуждения.По словам эксперта, в течение дня нужно быть физически активным, а перед сном стоит отказаться от плотного ужина.После пробуждения открывайте шторы и выпивайте стакан воды – так вы запустите свой организм.Нужно помнить, что здоровый сон – это основа продуктивного дня, подвела итог Григорьева.Читайте также:Как избавиться от целлюлита — советы врачаСон при свете до добра не доведет

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