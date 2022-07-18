https://uz.sputniknews.ru/20220718/shkolnik-iz-karakulya-vzyal-priz-na-mejdunarodnoy-olimpiade-po-matematike-26276122.html
Школьник из Каракуля взял приз на международной олимпиаде по математике
Школьник из Каракуля взял приз на международной олимпиаде по математике
Учащийся математической школы из Каракульского района за свою победу получит крупную премию от государства.
2022-07-18T07:33+0500
2022-07-18T07:33+0500
2022-07-18T07:33+0500
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школьники
олимпиада
математика
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Школьник из Бухарской области завоевал "бронзу" на международной математической олимпиаде в Осло, сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Учащийся математической школы из Каракульского района Лазизбек Ражжабоев занял третье место на 63-й Международной олимпиаде по математике, проходившей в Норвегии с 6 по 16 июля.В пресс-службе Министерства народного образования сообщили также, что школьник получит премию в размере 60 млн сумов, а его учитель – 54 млн сумов. Лазизбек также сможет поступить в вуз на основе государственного гранта без вступительных тестов.Всего в международном состязании принимали участие 589 школьников из 104 стран. В команду Узбекистана также вошли Анварбек Рахматов, Жасурбек Рузибоев из Бухарской области, Искандар Буриев и Жалолиддин Холматов из Ташкента и Тохирбек Туланов из Ферганской области.Читайте также: Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"
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MIA „Rosiya Segodnya“
школьники, олимпиада, математика
Школьник из Каракуля взял приз на международной олимпиаде по математике
Учащийся математической школы из Каракульского района за свою победу получит крупную премию от государства.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Школьник из Бухарской области завоевал "бронзу" на международной математической олимпиаде в Осло, сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
.
Учащийся математической школы из Каракульского района Лазизбек Ражжабоев занял третье место на 63-й Международной олимпиаде по математике, проходившей в Норвегии с 6 по 16 июля.
В пресс-службе Министерства народного образования сообщили также, что школьник получит премию в размере 60 млн сумов, а его учитель – 54 млн сумов. Лазизбек также сможет поступить в вуз на основе государственного гранта без вступительных тестов.
Всего в международном состязании принимали участие 589 школьников из 104 стран. В команду Узбекистана также вошли Анварбек Рахматов, Жасурбек Рузибоев из Бухарской области, Искандар Буриев и Жалолиддин Холматов из Ташкента и Тохирбек Туланов из Ферганской области.