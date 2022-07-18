https://uz.sputniknews.ru/20220718/tashkentskiy-filial-vgik-obyavil-dopnabor-abiturientov-26297576.html

Ташкентский филиал ВГИК объявил допнабор абитуриентов

Ташкентский филиал ВГИК объявил допнабор абитуриентов

Подробнее о дополнительном наборе абитуриентов на 2022-2023 учебный год - читайте в нашем материале.

2022-07-18T19:04+0500

2022-07-18T19:04+0500

2022-07-18T19:04+0500

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абитуриенты

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте открыл дополнителный набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Так, дополнительный набор открыт на сценарный факультет (драматургия) по направлению "Сценарное мастерство" под руководством Эльёра Ишмухамедова, одного из самых титулованных режиссеров Узбекистана. Именно он был режиссером таких известных советских картин, как "Нежность" и "Влюбленные".Абитуриенты могут узнать всю необходимую информацию в официальном Telegram-канале вуза.Также ранее стало известно, что набор документов на предстоящий учебный год продлили до 27 июля. Подать документы в вуз можно как онлайн, так и в очной форме. Обучение ведется на русском языке.В данное время открыт прием на следующие направления:Решение о продлении было принято в соответствии с Протоколом Кабмина от 13 июля 2022 года №1. Таким образом, для абитуриентов, подавших документы после 20 июля, будут проведены отдельные вступительные испытания.Читайте также:

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