https://uz.sputniknews.ru/20220718/tashkentskiy-filial-vgik-obyavil-dopnabor-abiturientov-26297576.html
Ташкентский филиал ВГИК объявил допнабор абитуриентов
Ташкентский филиал ВГИК объявил допнабор абитуриентов
Подробнее о дополнительном наборе абитуриентов на 2022-2023 учебный год - читайте в нашем материале.
2022-07-18T19:04+0500
2022-07-18T19:04+0500
2022-07-18T19:04+0500
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учебный год
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте открыл дополнителный набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Так, дополнительный набор открыт на сценарный факультет (драматургия) по направлению "Сценарное мастерство" под руководством Эльёра Ишмухамедова, одного из самых титулованных режиссеров Узбекистана. Именно он был режиссером таких известных советских картин, как "Нежность" и "Влюбленные".Абитуриенты могут узнать всю необходимую информацию в официальном Telegram-канале вуза.Также ранее стало известно, что набор документов на предстоящий учебный год продлили до 27 июля. Подать документы в вуз можно как онлайн, так и в очной форме. Обучение ведется на русском языке.В данное время открыт прием на следующие направления:Решение о продлении было принято в соответствии с Протоколом Кабмина от 13 июля 2022 года №1. Таким образом, для абитуриентов, подавших документы после 20 июля, будут проведены отдельные вступительные испытания.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, филиал, абитуриенты, учебный год
Ташкентский филиал ВГИК объявил допнабор абитуриентов
Подробнее о дополнительном наборе абитуриентов на 2022-2023 учебный год - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте открыл дополнителный набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба
Русского дома.
Так, дополнительный набор открыт на сценарный факультет (драматургия) по направлению "Сценарное мастерство" под руководством Эльёра Ишмухамедова, одного из самых титулованных режиссеров Узбекистана. Именно он был режиссером таких известных советских картин, как "Нежность" и "Влюбленные".
Абитуриенты могут узнать всю необходимую информацию в официальном Telegram-канале вуза.
Также ранее стало известно, что набор документов на предстоящий учебный год продлили до 27 июля. Подать документы в вуз можно как онлайн, так и в очной форме. Обучение ведется на русском языке.
В данное время открыт прием на следующие направления:
Решение о продлении было принято в соответствии с Протоколом Кабмина от 13 июля 2022 года №1. Таким образом, для абитуриентов, подавших документы после 20 июля, будут проведены отдельные вступительные испытания.