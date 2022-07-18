https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistanskaya-shkolnitsa-stala-prizerom-mejdunarodnoy-olimpiady-po-biologii-26288569.html

Узбекистанская школьница стала призером Международной олимпиады по биологии

Узбекистанская школьница стала призером Международной олимпиады по биологии

Международная олимпиада по биологии для школьников проходила в Армении с 10 по 18 июля.

2022-07-18T13:25+0500

2022-07-18T13:25+0500

2022-07-18T13:25+0500

общество

школьники

узбекистан

олимпиада

армения

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Учащаяся Академического лицея Ташкентского педиатрического медицинского института заняла третье место на Международной олимпиаде по биологии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Олимпиада проходила в Армении с 10 по 18 июля. В ней приняли участие 256 школьников из 64 страны. Узбекистан представляли Азиза Абдувалиева, Азизбек Мухторов, Бехруз Турсунов и Голибжон Шарифов.Именно Азиза Абдувалиева принесла Узбекистану бронзовую медаль Международной олимпиады. Так, за третье место Абдувалиева получит премию в размере 60 млн сумов, а ее учитель - 45 млн.Также школьница в установленном порядке сможет поступить в вуз на бюджетной основе без прохождения вступительных испытаний.Напомним: представители Узбекистана участвуют в данной Олимпиаде с 1997 года. Так, на сегодняшний день в копилке республики три золотые, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.Ранее еще один узбекистанский школьник из Каракульского района Лазизбек Ражаббоев также завоевал бронзовую медаль на Международной математической олимпиаде, которая проходила в Осло с 6 по 16 июля.Читайте также:

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