https://uz.sputniknews.ru/20220718/uzbekistantsy-zavoevali-dve-medali-na-vsemirnyx-igrax-26280852.html

Узбекистанцы завоевали две медали на Всемирных играх

Узбекистанцы завоевали две медали на Всемирных играх

Накануне в Бирмингеме завершились XI Всемирные игры.

2022-07-18T10:38+0500

2022-07-18T10:38+0500

2022-07-18T10:38+0500

спорт

узбекистанцы

медаль

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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Представители сборной Узбекистана завоевали две медали различного достоинства на XI Всемирных играх в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Всемирные игры проходили с 7 по 17 июля в Бирмингеме, штат Алабама. В соревнованиях принимали участие почти 3,6 тыс. атлетов из 110 стран. Узбекистан представляли пять спортсменов в различных дисциплинах.Так, каратист Достонбек Отаболаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, завоевал бронзовую медаль соревнований. Другая узбекистанская спортсменка, ушуистка Дарья Латышева принесла в копилку страны серебряную награду.Помимо них, на соревнованиях Узбекистан также представляли гимнастка Екатерина Фетисова в соревнованиях по джиу-джитсу Бахромжон Машрапов и в муай-тай - Фанат Кахрамонов.Напомним: Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Их проводят с 1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.Организатором является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу.Читайте также:

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узбекистанцы, медаль