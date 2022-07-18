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В России оценили риск завоза новой лихорадки из Африки
В России оценили риск завоза новой лихорадки из Африки
В Гане вспышка геморрагической лихорадки "Марбург".
2022-07-18T15:46+0500
2022-07-18T15:46+0500
2022-07-18T15:46+0500
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инфекция
геморрагическая лихорадка
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В данный момент риск завоза лихорадки "Марбург" на территорию России минимален, потому что отсутствует прямое авиасообщение с Ганой, передает RT со ссылкой на Роспотребнадзор.Ранее в Министерстве здравоохранения Ганы сообщили о вспышке лихорадки "Марбург". По данным ведомства, возбудитель данной инфекции относится к тому же классу, что и вирус Эболы.Напомним: Вирус геморрагической лихорадки "Марбург" передается человеку от фруктовых летучих мышей. Среди людей распространяется при контакте с биологическими жидкостями зараженных и материалами. На данный момент вакцины против заболевания не зарегистрировано.Читайте также:Замглавы СЭС не исключил проникновения в Узбекистан подвида COVID-19 "кентавр"В Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершие
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россия, инфекция, геморрагическая лихорадка, африка
В России оценили риск завоза новой лихорадки из Африки
В Гане вспышка геморрагической лихорадки "Марбург". На сегодняшний день в стране обнаружили двоих зараженных. Они и девяносто восемь человек, контактирующих с ними, изолированы.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
В данный момент риск завоза лихорадки "Марбург" на территорию России минимален, потому что отсутствует прямое авиасообщение с Ганой, передает RT
со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ранее в Министерстве здравоохранения Ганы сообщили о вспышке лихорадки "Марбург". По данным ведомства, возбудитель данной инфекции относится к тому же классу, что и вирус Эболы.
Напомним: Вирус геморрагической лихорадки "Марбург" передается человеку от фруктовых летучих мышей. Среди людей распространяется при контакте с биологическими жидкостями зараженных и материалами. На данный момент вакцины против заболевания не зарегистрировано.