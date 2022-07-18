https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-tashkente-proydet-chempionat-azii-po-tyajeloy-atletike--2024--26289179.html

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике – 2024

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике – 2024

Конгресс АWF выбрал Узбекистан страной-хозяйкой соревнования

2022-07-18T14:06+0500

2022-07-18T14:06+0500

2022-07-18T14:06+0500

спорт

ташкент

чемпионат азии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24803156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1e8b364a6451628462f1ba33291c2ec.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в 2024 году пройдет в Ташкенте, передает информационное агентство "Дуне".За место проведение континентального первенства Узбекистан боролся с Индией и Туркменистаном. На голосовании члены Исполнительного комитета федерации отдали свое предпочтение республике.По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, организация соревнования даст республике дополнительные рейтинговые очки на летних Олимпийских играх, которые пройдут в том же году в Париже.Напомним: 17 июля в Ташкенте стартовал чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи. Читайте также:Узбекистанцы выступят на чемпионате мира по фехтованиюУзбекистанцы завоевали две медали на Всемирных играх

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, чемпионат азии