https://uz.sputniknews.ru/20220718/v-tashkente-proydet-chempionat-azii-po-tyajeloy-atletike--2024--26289179.html
В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике – 2024
В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике – 2024
Конгресс АWF выбрал Узбекистан страной-хозяйкой соревнования
2022-07-18T14:06+0500
2022-07-18T14:06+0500
2022-07-18T14:06+0500
спорт
ташкент
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в 2024 году пройдет в Ташкенте, передает информационное агентство "Дуне".За место проведение континентального первенства Узбекистан боролся с Индией и Туркменистаном. На голосовании члены Исполнительного комитета федерации отдали свое предпочтение республике.По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, организация соревнования даст республике дополнительные рейтинговые очки на летних Олимпийских играх, которые пройдут в том же году в Париже.Напомним: 17 июля в Ташкенте стартовал чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи. Читайте также:Узбекистанцы выступят на чемпионате мира по фехтованиюУзбекистанцы завоевали две медали на Всемирных играх
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ташкент, чемпионат азии
В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике – 2024
Конгресс Азиатской федерации тяжёлой атлетики принял решение, какая страна получит статус "хозяйки" соревнований.
ТАШКЕНТ, 18 июл – Sputnik.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в 2024 году пройдет в Ташкенте, передает информационное агентство "Дуне"
.
За место проведение континентального первенства Узбекистан боролся с Индией и Туркменистаном. На голосовании члены Исполнительного комитета федерации отдали свое предпочтение республике.
По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, организация соревнования даст республике дополнительные рейтинговые очки на летних Олимпийских играх, которые пройдут в том же году в Париже.
Напомним: 17 июля в Ташкенте стартовал
чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи.