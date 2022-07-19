https://uz.sputniknews.ru/20220719/kak-proshel-pervyy-den-vystavki-innoweek--2022-v-andijane-26315832.html

Как прошел первый день выставки InnoWeek – 2022 в Андижане

Как прошел первый день выставки InnoWeek – 2022 в Андижане

Подробнее об итогах первого дня региональной выставки читайте в нашем материале.

2022-07-19T12:09+0500

2022-07-19T12:09+0500

2022-07-19T12:09+0500

общество

выставка

андижан

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Церемония открытия региональной выставки InnoWeek –2022 прошла в здании Андижанского институа сельского хозяйства и агротехнологий. Об это в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Выставка длится два дня и включает в себя демонстрацию инновационных разработок крупных предпринимателей региона. Основной целью мероприятия является дальнейшее развитие инновационной деятельности в области, поддержка молодых ученых и внедрение научно обоснованных товаров и услуг в практику.Таким образом, на выставке были представлены 86 различных разработок из разных районов Андижанской области. Кроме этого, 37 проектов из них участвуют в технологическом марафоне TechnoWays.Помимо прочего, в рамках мероприятия был дан запуск неделе "InnoWomenWeek" в поддержку женщин региона, в том числе проводятся презентации разработок и проектов женщин-ученых, а также встречи, форум и мастер-классы.По заявлению министерства, на мероприятии была достигнута договоренность о подписании взаимного меморандума между областным отделением ведомства и управлением "Семья и женщины" Андижанской области.Также в пресс-службе сообщили, что руководитель технопарка "Инно" Акбархон Собирханов провел встречу с молодыми учеными области. Теперь региональные выставки InnoWeek будут организованы по всей стране. Эта инициатива позволит привлечь большее количество талантливых молодых людей республики к инновационной деятельностиюИзвестно, что лучшие разработки и изобретения будут награждены путевкой для участия в международной выставке InnoWeek – 2022, которая пройдет в Министерстве инновационного развития осенью текущего года. Победители регионального мероприятия также получат ценные призы.Читайте также:

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выставка, андижан