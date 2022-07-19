https://uz.sputniknews.ru/20220719/na-zemle-nachalas-magnitnaya-burya-26336378.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря продлится примерно неделю.
2022-07-19T23:00+0500
2022-07-19T23:00+0500
2022-07-19T23:00+0500
это интересно
космос
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Согласно данным астрономов, на Солнце произошла большая вспышка, которая вызвала сильную магнитную бурю. Ожидается, что пик возмущений придется примерно на 21 – 23 июля. Однако метеозависимые люди уже сейчас могут чувствовать неприятный эффект.С понедельника по четверг мощность магнитных колебаний составит 3-4 балла, но уже в пятницу и субботу дойдет до 5 баллов. По мнению специалистов gismeteo.ru, с сегодняшнего дня и до 20 июля магнитная активность будет незначительная.Метеорологи рекомендуют в периоды магнитных бурь не подвергать организм сильным нагрузкам, а также исключить из рациона жирную пищу, алкоголь и отказаться от сигарет.Метеозависимым людям следует отказаться от управления автотранспортом. При этом необходимо избегать стрессовых ситуаций.По мнению специалистов, магнитные бури могут спровоцировать плохое самочувствие, угнетенное психоэмоциональное состояние, мигрени и проблемы со сном.Читайте также: Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактикиОт каких продуктов может болеть голова
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MIA „Rosiya Segodnya“
космос
На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря, начавшаяся на Земле 18 июля, продлится примерно неделю.
Согласно данным астрономов, на Солнце произошла большая вспышка, которая вызвала сильную магнитную бурю. Ожидается, что пик возмущений придется примерно на 21 – 23 июля. Однако метеозависимые люди уже сейчас могут чувствовать неприятный эффект.
С понедельника по четверг мощность магнитных колебаний составит 3-4 балла, но уже в пятницу и субботу дойдет до 5 баллов. По мнению специалистов gismeteo.ru, с сегодняшнего дня и до 20 июля магнитная активность будет незначительная.
Метеорологи рекомендуют в периоды магнитных бурь не подвергать организм сильным нагрузкам, а также исключить из рациона жирную пищу, алкоголь и отказаться от сигарет.
Метеозависимым людям следует отказаться от управления автотранспортом. При этом необходимо избегать стрессовых ситуаций.
По мнению специалистов, магнитные бури могут спровоцировать плохое самочувствие, угнетенное психоэмоциональное состояние, мигрени и проблемы со сном.