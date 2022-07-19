https://uz.sputniknews.ru/20220719/na-zemle-nachalas-magnitnaya-burya-26336378.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря продлится примерно неделю.

2022-07-19T23:00+0500

2022-07-19T23:00+0500

2022-07-19T23:00+0500

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космос

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Согласно данным астрономов, на Солнце произошла большая вспышка, которая вызвала сильную магнитную бурю. Ожидается, что пик возмущений придется примерно на 21 – 23 июля. Однако метеозависимые люди уже сейчас могут чувствовать неприятный эффект.С понедельника по четверг мощность магнитных колебаний составит 3-4 балла, но уже в пятницу и субботу дойдет до 5 баллов. По мнению специалистов gismeteo.ru, с сегодняшнего дня и до 20 июля магнитная активность будет незначительная.Метеорологи рекомендуют в периоды магнитных бурь не подвергать организм сильным нагрузкам, а также исключить из рациона жирную пищу, алкоголь и отказаться от сигарет.Метеозависимым людям следует отказаться от управления автотранспортом. При этом необходимо избегать стрессовых ситуаций.По мнению специалистов, магнитные бури могут спровоцировать плохое самочувствие, угнетенное психоэмоциональное состояние, мигрени и проблемы со сном.Читайте также: Астрономы получили необычный радиосигнал из далекой галактикиОт каких продуктов может болеть голова

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