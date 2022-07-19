https://uz.sputniknews.ru/20220719/statistik-austria-godovaya-inflyatsiya-v-avstrii-dostigla-maksimuma-za-47-let-26331067.html

Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет

Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен в Австрии в июне составил 1,4%.

2022-07-19T19:37+0500

2022-07-19T19:37+0500

2022-07-19T19:37+0500

в мире

австрия

инфляция

рост цен

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня достигла максимума с сентября 1975 года и составила 8,7%. Об этом стало известно из данных, опубликованных федеральным статистическим управлением Statistik Austria.По сравнению с маем рост цен в июне достиг 1,4%.Также он отметил, что инфляция особо ощущается в еженедельных покупках. Так, цена на минимальную корзину, включающую в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также достигла максимума с апреля 1976 года. В прошлом месяце она достигла 7,7%.Читайте также:

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австрия, инфляция, рост цен