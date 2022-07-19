https://uz.sputniknews.ru/20220719/statistik-austria-godovaya-inflyatsiya-v-avstrii-dostigla-maksimuma-za-47-let-26331067.html
Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет
Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет
По сравнению с предыдущим месяцем рост цен в Австрии в июне составил 1,4%.
2022-07-19T19:37+0500
2022-07-19T19:37+0500
2022-07-19T19:37+0500
в мире
австрия
инфляция
рост цен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19705822_476:544:1567:1157_1920x0_80_0_0_ab7607ea85215b181ec4368ec0ea1c30.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня достигла максимума с сентября 1975 года и составила 8,7%. Об этом стало известно из данных, опубликованных федеральным статистическим управлением Statistik Austria.По сравнению с маем рост цен в июне достиг 1,4%.Также он отметил, что инфляция особо ощущается в еженедельных покупках. Так, цена на минимальную корзину, включающую в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также достигла максимума с апреля 1976 года. В прошлом месяце она достигла 7,7%.Читайте также:
австрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19705822_0:18:2048:1554_1920x0_80_0_0_92d32d463d89fc23ec2a29af0e18e288.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
австрия, инфляция, рост цен
Statistik Austria: годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет
По сравнению с предыдущим месяцем рост цен в Австрии в июне составил 1,4%.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Годовая инфляция в Австрии по итогам июня достигла максимума с сентября 1975 года и составила 8,7%. Об этом стало известно из данных, опубликованных федеральным статистическим управлением Statistik Austria.
По сравнению с маем рост цен в июне достиг 1,4%.
"Дальнейший рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны снова значительно увеличил инфляцию в Австрии. При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года", - цитирует РИА Новости
генерального директора Statistik Austria Тобиаса Томаса.
Также он отметил, что инфляция особо ощущается в еженедельных покупках. Так, цена на минимальную корзину, включающую в себя топливо, продукты питания и услуги, выросла на 18,8% в годовом исчислении.
Годовая инфляция в Австрии по итогам мая также достигла максимума с апреля 1976 года. В прошлом месяце она достигла 7,7%.