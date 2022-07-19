https://uz.sputniknews.ru/20220719/yunye-dzyudoisty-iz-uzbekistana-shturmuyut-chempionat-azii-26317322.html
Юные дзюдоисты из Узбекистана штурмуют чемпионат Азии
Юные дзюдоисты из Узбекистана штурмуют чемпионат Азии
Чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи проходит в Таиланде.
2022-07-19T12:51+0500
2022-07-19T12:51+0500
2022-07-19T12:51+0500
спорт
чемпионат азии
дзюдо
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26317929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_77935f0e923a90652e0608b07b024dc0.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Представители Узбекистана завоевали восемь медалей в первый соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Так, первый день турнира принес в копилку сборной республики четыре золотых медали, три серебряных и одну бронзовую награду. Золото для Узбекистана завоевали Анваржон Ибрагимов (-55 кг), Шохжахон Отабоев (-66 кг), Лазиза Хайдарова (-40 кг), Умидахон Бурхонжонова (-44 кг).На вторую ступень пьедестала почета поднялись Сардор Химматов (-60 кг), Севинч Муродова (-48 кг) и Согдиана Рафкатова (-52 кг), а Саддам Хусанов (-66 кг) занял третье место.Таким образом, узбекистанцы сумели захватить лидерство в общекомандном зачете в первый день соревнований. Во вторник пройдут соревнования среди юниоров в супертяжелом весе.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26317929_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8248956d2d4e6b90ac10c5a7524b70ea.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат азии, дзюдо, узбекистан
Юные дзюдоисты из Узбекистана штурмуют чемпионат Азии
Чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи проходит в Таиланде.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Представители Узбекистана завоевали восемь медалей в первый соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета страны.
Так, первый день турнира принес в копилку сборной республики четыре золотых медали, три серебряных и одну бронзовую награду. Золото для Узбекистана завоевали Анваржон Ибрагимов (-55 кг), Шохжахон Отабоев (-66 кг), Лазиза Хайдарова (-40 кг), Умидахон Бурхонжонова (-44 кг).
На вторую ступень пьедестала почета поднялись Сардор Химматов (-60 кг), Севинч Муродова (-48 кг) и Согдиана Рафкатова (-52 кг), а Саддам Хусанов (-66 кг) занял третье место.
Таким образом, узбекистанцы сумели захватить лидерство в общекомандном зачете в первый день соревнований. Во вторник пройдут соревнования среди юниоров в супертяжелом весе.