https://uz.sputniknews.ru/20220719/yunye-dzyudoisty-iz-uzbekistana-shturmuyut-chempionat-azii-26317322.html

Юные дзюдоисты из Узбекистана штурмуют чемпионат Азии

Юные дзюдоисты из Узбекистана штурмуют чемпионат Азии

Чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи проходит в Таиланде.

2022-07-19T12:51+0500

2022-07-19T12:51+0500

2022-07-19T12:51+0500

спорт

чемпионат азии

дзюдо

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Представители Узбекистана завоевали восемь медалей в первый соревновательный день чемпионата Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.Так, первый день турнира принес в копилку сборной республики четыре золотых медали, три серебряных и одну бронзовую награду. Золото для Узбекистана завоевали Анваржон Ибрагимов (-55 кг), Шохжахон Отабоев (-66 кг), Лазиза Хайдарова (-40 кг), Умидахон Бурхонжонова (-44 кг).На вторую ступень пьедестала почета поднялись Сардор Химматов (-60 кг), Севинч Муродова (-48 кг) и Согдиана Рафкатова (-52 кг), а Саддам Хусанов (-66 кг) занял третье место.Таким образом, узбекистанцы сумели захватить лидерство в общекомандном зачете в первый день соревнований. Во вторник пройдут соревнования среди юниоров в супертяжелом весе.Читайте также:

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чемпионат азии, дзюдо, узбекистан