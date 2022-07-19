https://uz.sputniknews.ru/20220719/zaxarova-prokommentirovala-amerikanskie-ugrozy-v-adres-kitaya--26325675.html
Захарова прокомментировала американские угрозы в адрес Китая
Захарова прокомментировала американские угрозы в адрес Китая
В США высказали новые угрозы в сторону Китая.
2022-07-19T16:59+0500
2022-07-19T16:59+0500
2022-07-19T16:59+0500
в мире
мария захарова
комментарий
сша
китай
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Подумайте дважды, рекомендовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав американские угрозы в сторону Пекина.Также Захарова напомнила, что три года назад Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя". Однако во время своего последнего визита в ОАЭ американский лидер забыл про угрозы и просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.Американская экономика держится только на их военных базах, считает Захарова. Штаты давно тратят больше, чем производят. Им нечем выплачивать долг в $30 трлн. Возможность устраивать в разных точках мира госперевороты не показывает финансовой состоятельности США.Вашингтон не сможет заставить Пекин "заплатить высокую цену". Ведь в отличии от США Китай – кредитоспособная страна, которая ведет независимую политику, подвела итог Захарова.Читайте также:Зрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую АравиюСША пытаются вернуться на Ближний Восток
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мария захарова, комментарий, сша, китай
Захарова прокомментировала американские угрозы в адрес Китая
Глава пресс-службы Госдепартамента США заявил, что обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений "дорого обойдутся" Китаю.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Подумайте дважды, рекомендовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав американские угрозы в сторону Пекина.
Также Захарова напомнила, что три года назад Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "изгоя". Однако во время своего последнего визита в ОАЭ американский лидер забыл про угрозы и просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.
"Байден с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны",- написала официальный представитель в своем Telegram-канале.
Американская экономика держится только на их военных базах, считает Захарова. Штаты давно тратят больше, чем производят. Им нечем выплачивать долг в $30 трлн. Возможность устраивать в разных точках мира госперевороты не показывает финансовой состоятельности США.
"Я бы сравнила, политико-экономические системы США и Британии с обанкротившимися аристократами, которые всю собственность заложили по несколько раз, всем должны, а от благополучной жизни отказаться никак не могут. И единственное их спасение – доброе отношение окружающих и держателей их долгов", - отметила российский дипломат.
Вашингтон не сможет заставить Пекин "заплатить высокую цену". Ведь в отличии от США Китай – кредитоспособная страна, которая ведет независимую политику, подвела итог Захарова.