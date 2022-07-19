https://uz.sputniknews.ru/20220719/zriteli-fox-raskritikovali-jenu-baydena-za-popytku-opravdat-ego-provaly-26320467.html
Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы
Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы
Сюжет телеканала Fox News, посвященный заявлениям первой леди США, вызвал активный отклик у пользователей в комментариях.
2022-07-19T13:51+0500
2022-07-19T13:51+0500
2022-07-19T13:51+0500
в мире
джо байден
жена
критика
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джилл Байден. Первая леди попыталась оправдать неудачи своего супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала.Ранее Джилл Байден заявила, что у ее мужа было "много надежд и планов", однако он вынужден "решать насущные проблемы". При этом, по ее словам, американскому президенту "столько всего выпало на пути".Сюжет Fox News вызвал широкий отклик у зрителей в комментариях.Так, на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College. Согласно ему, большинство членов Демократической партии в Штатах не желают, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.В качестве основных причин упоминались возраст действующего главы США и эффективность его работы. Результаты опроса также продемонстрировали, что 77% респондентов считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% опрошенных.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, жена, критика
Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы
Сюжет телеканала Fox News, посвященный заявлениям первой леди США, вызвал активный отклик у пользователей в комментариях.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джилл Байден. Первая леди попыталась оправдать неудачи своего супруга. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на эфир телеканала.
Ранее Джилл Байден заявила, что у ее мужа было "много надежд и планов", однако он вынужден "решать насущные проблемы". При этом, по ее словам, американскому президенту "столько всего выпало на пути".
Сюжет Fox News вызвал широкий отклик у зрителей в комментариях.
"Это был ее способ "признать" поражение. Ей виднее — она знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско", — написал пользователь Ami’s Chair.
""Столько всего выпало"… Ну, это работа президента, "доктор" Джилл", — напомнил neckarsulme.
"Разве президент не должен быть в состоянии справиться с этими вещами?! Как будто она ждет, что мир будет постоянно нянчиться с ним, потому что он такой неспособный", — заметил Gette.
"Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим", — выразил мнение soylentdean.
"Он создал все эти проблемы", — согласился David Bridges.
""У него было так много надежд"… Надежда — это не стратегия", - подчеркнул Tin Pony.
"На что она жалуется, она знает, что он ничего не сделал за более чем 48 лет (политической карьеры – Sputnik)", - заявил bill warren.
"Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?" – добавил Jason Gu.
Так, на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College. Согласно ему, большинство членов Демократической партии в Штатах не желают, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.
В качестве основных причин упоминались возраст действующего главы США и эффективность его работы. Результаты опроса также продемонстрировали, что 77% респондентов считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% опрошенных.