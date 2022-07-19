https://uz.sputniknews.ru/20220719/zriteli-fox-raskritikovali-jenu-baydena-za-popytku-opravdat-ego-provaly-26320467.html

Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы

Зрители Fox раскритиковали жену Байдена за попытку оправдать его провалы

Сюжет телеканала Fox News, посвященный заявлениям первой леди США, вызвал активный отклик у пользователей в комментариях.

2022-07-19T13:51+0500

2022-07-19T13:51+0500

2022-07-19T13:51+0500

в мире

джо байден

жена

критика

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание жены президента США Джилл Байден. Первая леди попыталась оправдать неудачи своего супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала.Ранее Джилл Байден заявила, что у ее мужа было "много надежд и планов", однако он вынужден "решать насущные проблемы". При этом, по ее словам, американскому президенту "столько всего выпало на пути".Сюжет Fox News вызвал широкий отклик у зрителей в комментариях.Так, на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College. Согласно ему, большинство членов Демократической партии в Штатах не желают, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.В качестве основных причин упоминались возраст действующего главы США и эффективность его работы. Результаты опроса также продемонстрировали, что 77% респондентов считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% опрошенных.Читайте также:

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джо байден, жена, критика