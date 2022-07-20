https://uz.sputniknews.ru/20220720/iz-za-jary-v-uzbekistane-gospitalizirovano-svyshe-4-tys-chelovek-26358844.html

Из-за жары в Узбекистане госпитализировано свыше 4 тыс человек

Из-за жары в Узбекистане госпитализировано свыше 4 тыс человек

За 3 дня скорая помощь в Узбекистане получила свыше 130 тыс вызовов. Часто люди жалуются на повышенное давление, одышку и обострение хронических заболеваний.

2022-07-20T14:22+0500

2022-07-20T14:22+0500

2022-07-20T14:22+0500

общество

жара

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Более 4 тысяч жителей Узбекистана госпитализированы из-за наступившей на этой неделе аномальной жары, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным ведомства, всего с 17 по 20 июля в республиканскую службу экстренной медпомощи поступило 130 115 вызовов. Более 23,4 тыс человек жаловались на повышенное давление, одышку, приступы астмы и другие хронические заболевания. 4 215 тысячи из них были госпитализированы, уточнили в минздраве.Из-за жары в 1010 поликлиниках и 923 кабинетах семейных врачей по всему Узбекистану усилена работа службы первичной помощи. На вызовы ежедневно готовы выехать 2762 бригады скорой медицинской помощи.В Узбекистане самым жарким в году считается период с 25 июня до 5 августа. В народе его называют "чилля" (в переводе с фарси — "сорок дней" ). В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45.Ранее Узгидромет сообщал, что 17-22 июля на территории страны ожидается аномальная жара до +47 градусов.Климат в Узбекистане резко континентальный, с жарким летом и очень холодной зимой, а воздух — сухой, уровень влажности минимален. К тому же в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными, обменными и психическими заболеваниями), отмечают эксперты.Читайте также:Как защититься от жары в чиллюВ Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

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жара, узбекистан