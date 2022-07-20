https://uz.sputniknews.ru/20220720/kak-otlichit-nervnuyu-bol-ot-realnoy--26379172.html

Как отличить "нервную боль" от реальной

Как отличить "нервную боль" от реальной

Эксперт рассказал, что стресс может спровоцировать боль.

2022-07-20T23:00+0500

2022-07-20T23:00+0500

2022-07-20T23:00+0500

это интересно

мнение эксперта

стресс

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На нервной почве у людей могут появляться боли в разных частях тела. Такая боль возникает без видимых на то причин. Ее не удается убрать таблетками, рассказал врач-невролог Андрей Шкаровский.По словам Шкаровского, "нервная боль" возникает вследствие психологической травмы, которая отразилась на физическом состоянии человека. В то время, как обычную боль вызывают реакции рецепторов на механические повреждения, например, в результате падения.Во время нервной боли пациенту сложнее определить очаг и источник неприятных ощущений, а люди с обычной болью легко это сделают, считает врач. Также при борьбе с психогенной болью, чаще всего, не помогают назначенные врачом препараты, однако успокаивающие и антидепрессанты оказывают обезболивающий эффект.Опытный специалист сможет рано или поздно найти источник недуга и поставить правильный диагноз. Главное в этом деле – желание и терпение, подвел итог Шкаровский.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачХодить босиком опасно – врач

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мнение эксперта, стресс